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IQ-тест для інтелектуалів: знайдіть двох роботів серед людей за 5 секунд

Віталій Кірсанов
21 січня 2025, 18:39
81
Розв'язання головоломок не тільки відточує у людини навички спостереження, а й стимулює ділянки мозку, пов'язані з високим IQ.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Регулярне розв'язання головоломок підвищує гостроту когнітивних здібностей і розвиває навички нестандартного вирішення проблем, пише Jagranjosh.

Черговий IQ-тест - чудовий спосіб перевірити вашу уважність і розумові здібності.

Погляньте на картинку нижче. Тут показана сцена вечірки на відкритому повітрі. Люди на картинці коротають час, відпочиваючи, спілкуючись і готуючи барбекю.

відео дня

На перший погляд здається, що все гаразд, але це не так. Серед людей на картинці ховаються два роботи.

Чи зможете ви знайти їх за 5 секунд?

Ваш час починається просто зараз!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Подивіться на картинку та уважно вивчіть її. Ви помітили щось дивне на картинці?

Помітили двох роботів на картинці? Вітаємо читачів, яким це вдалося.

У вас чудова увага до деталей і високий рівень інтелекту.

Ті, хто не зміг, можуть прокрутити сторінку нижче, щоб знайти правильне рішення.

Перший робот на зображенні - це бабуся з тростиною, з голови якої йде дим, а другий - дівчина, яка розмовляє телефоном і зарядний пристрій якої під'єднано до шиї.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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