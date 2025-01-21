IQ-тест для інтелектуалів: знайдіть двох роботів серед людей за 5 секунд

Регулярне розв'язання головоломок підвищує гостроту когнітивних здібностей і розвиває навички нестандартного вирішення проблем, пише Jagranjosh.
Черговий IQ-тест - чудовий спосіб перевірити вашу уважність і розумові здібності.
Погляньте на картинку нижче. Тут показана сцена вечірки на відкритому повітрі. Люди на картинці коротають час, відпочиваючи, спілкуючись і готуючи барбекю.
На перший погляд здається, що все гаразд, але це не так. Серед людей на картинці ховаються два роботи.
Чи зможете ви знайти їх за 5 секунд?
Ваш час починається просто зараз!
Подивіться на картинку та уважно вивчіть її. Ви помітили щось дивне на картинці?
Помітили двох роботів на картинці? Вітаємо читачів, яким це вдалося.
У вас чудова увага до деталей і високий рівень інтелекту.
Ті, хто не зміг, можуть прокрутити сторінку нижче, щоб знайти правильне рішення.
Перший робот на зображенні - це бабуся з тростиною, з голови якої йде дим, а другий - дівчина, яка розмовляє телефоном і зарядний пристрій якої під'єднано до шиї.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Головоломка для тих, у кого відмінний зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд
- IQ-тест для інтелектуалів: знайдіть автомобіль, що відрізняється від інших, за 4 сек
- Впораються не всі: знайдіть метелика, качку, кажана і равлика за 15 сек
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