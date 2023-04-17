Чоловік оригінально відсвяткував розлучення після 23-х років сімейного життя

Розлучення - це випробування, і свято було способом допомогти йому знайти себе.

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Чоловік вирішив відзначити розлучення / фото : flickr.com (Scooter Simpson)

Британець відзначив кінець свого шлюбу, роз'їжджаючи по місту на автомобілі з написом "Тільки що розлучилися".

Ангус Кеннеді і його дружина Софі погодилися на "полюбовне" розлучення після 23 років шлюбу, але 58-річний чоловік хотів відзначити, що він самотній, і тому переробив свій автомобіль, пише Dailystar.

"Я подумав, що перетворити машину буде цікавим способом відсвяткувати цю подію", - зізнався чоловік.

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Він використовував спеціальні ручки, щоб написати на стеклах і кузові Subaru слова "свобода" і "щастя". Він також зробив наклейку "тільки що розлучився" на багажнику і приклеїв на капот штучні троянди і стрічки.

"Вся ідея полягала в тому, щоб трохи повеселитися - це не антишлюбна кампанія. Розлучення - це випробування, і свято було способом допомогти мені знайти себе", - зізнався Ангус.

За його словами, його вчинок викликав на вулицях міста справжній фурор - інші водії сигналили побачивши дивне авто.

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