У Великобританії вперше вилікували собаку від алкоголізму

Дворічного лабрадора Коко після 4-тижневого курсу седативних препаратів вдалося виходити.

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Собаки вилікували від алкоголізму / facebook.com/WoodsideAnimalSanctuary

У Великобританії вперше вилікували від алкоголізму собаку. Двох собак доставили в притулок для тварин після того, як помер їх господар.

Як виявилося, обидві вони страждали від згубної звички, розповіли в зоозахисній організації Woodside Animal Welfare Trust.

Одна собака, на жаль, померла. А ось дворічного лабрадора Коко після 4-тижневого курсу седативних препаратів вдалося виходити.

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При цьому в публікації видання не уточнюється, як саме собаки "пристрастилися до пляшки".

"Ніхто не знає, як саме ці собаки потрапили в ситуацію з алкоголем, але ми точно знаємо, що без нашої турботи Коко, швидше за все, не пережив би це несамовите випробування", - розповіли зоозахисники.

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