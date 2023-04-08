У Великобританії вперше вилікували собаку від алкоголізму

У Великобританії вперше вилікували від алкоголізму собаку. Двох собак доставили в притулок для тварин після того, як помер їх господар.
Як виявилося, обидві вони страждали від згубної звички, розповіли в зоозахисній організації Woodside Animal Welfare Trust.
Одна собака, на жаль, померла. А ось дворічного лабрадора Коко після 4-тижневого курсу седативних препаратів вдалося виходити.
При цьому в публікації видання не уточнюється, як саме собаки "пристрастилися до пляшки".
"Ніхто не знає, як саме ці собаки потрапили в ситуацію з алкоголем, але ми точно знаємо, що без нашої турботи Коко, швидше за все, не пережив би це несамовите випробування", - розповіли зоозахисники.
Раніше ми розповідали, що чоловік, який, як вважалося, був кремований майже десять років тому, був знайдений живим і здоровим.
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Також повідомлялося, що американка Ребекка Кілберн з Мічигану зіткнулася з серйозною проблемою - вона не може знайти Взуття для свого 14-річного сина. Пару кросівок їй доводиться шукати по всьому світу, оскільки довжина ступні у дитини цілих 23 розміру за стандартами США (ступня 38-40 см).
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