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У Великобританії вперше вилікували собаку від алкоголізму

Сергій Кущ
8 квітня 2023, 13:14 оновлено 8 квітня, 13:14
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Дворічного лабрадора Коко після 4-тижневого курсу седативних препаратів вдалося виходити.
Собаки вилікували від алкоголізму
Собаки вилікували від алкоголізму / facebook.com/WoodsideAnimalSanctuary

У Великобританії вперше вилікували від алкоголізму собаку. Двох собак доставили в притулок для тварин після того, як помер їх господар.

Як виявилося, обидві вони страждали від згубної звички, розповіли в зоозахисній організації Woodside Animal Welfare Trust.

Одна собака, на жаль, померла. А ось дворічного лабрадора Коко після 4-тижневого курсу седативних препаратів вдалося виходити.

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При цьому в публікації видання не уточнюється, як саме собаки "пристрастилися до пляшки".

"Ніхто не знає, як саме ці собаки потрапили в ситуацію з алкоголем, але ми точно знаємо, що без нашої турботи Коко, швидше за все, не пережив би це несамовите випробування", - розповіли зоозахисники.

Раніше ми розповідали, що чоловік, який, як вважалося, був кремований майже десять років тому, був знайдений живим і здоровим.

Чжо Канлуо втік з будинку престарілих у 2014 році, а родичі та жителі села помилково ідентифікували його за тілом, знайденим на узбіччі дороги

Також повідомлялося, що американка Ребекка Кілберн з Мічигану зіткнулася з серйозною проблемою - вона не може знайти Взуття для свого 14-річного сина. Пару кросівок їй доводиться шукати по всьому світу, оскільки довжина ступні у дитини цілих 23 розміру за стандартами США (ступня 38-40 см).

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