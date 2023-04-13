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"Не те майбутнє, яке ми собі уявляли": Камалія розлучається з мільярдером після 20 років шлюбу

Марія Тупік
13 квітня 2023, 19:19 оновлено 13 квітня, 19:29
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Камалія заявила, що за 20 років подружнього життя вони на своєму прикладі показали, наскільки гармонійною має бути ідеальна українська сім'я.
Камалія розлучається з чоловіком
Камалія розлучається з чоловіком / instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія здивувала повідомленням про особисте життя. Вона заявила про розлучення з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром.

Артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram, що вони прийняли рішення про розлучення через 20 років шлюбу.

"Ми знаємо, що не цього чекав від нас український народ. Це не майбутнє, яке ми собі уявляли. З важким серцем ми рухаємося вперед окремо. Ми справжні люди, з реальним життям, справжніми сім'ями, друзями та колегами", - написала Камалія.

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Вона зазначила, що весь останній рік вони намагалися побороти кризу, але все ж вирішили розлучитися.

"Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року, і прийшли до висновку, що, хоча ми дуже любимо один одного, ми залишимося розділеними і більше не будемо партнерами в шлюбі. При цьому ми залишаємося партнерами у вихованні дітей і бажаємо разом їх виховувати і стати дорогими друзями і відданими батьками наших улюблених дочок Арабелли і Мірабелли", - підкреслила артистка.

Камалія додала, що за 20 років подружнього життя вони на своєму прикладі показали, наскільки гармонійною має бути ідеальна українська сім'я. Вона запевнила, що в майбутньому вони покажуть українцям, як ідеальна сім'я повинна продовжувати жити в любові та злагоді навіть після розпаду.

Камалія з чоловіком і дітьми
Камалія з чоловіком і дітьми / instagram.com/kamaliyaofficial

Також артистка попросила ЗМІ поважати особистий простір сім'ї і приватне життя і не турбувати її і Захура в цей важкий період.

Що стало причиною розлучення Камалії з чоловіком

Варто відзначити, що кілька днів тому Камалія розповіла в інтерв'ю "ЖВЛ" про свій перший серйозний конфлікт з чоловіком за 20 років шлюбу. Вона покинула будинок у Лондоні, де жила разом із Захуром та дітьми. Причиною сварки стала дочка мільярдера від його першого шлюбу з росіянкою.

Камалія вийшла заміж за британсько-українського мільярдера пакистанського походження Мохаммада Захура в 2003 році. У 2013 році вона народила двійню - дівчаток назвали Арабелла і Мірабелла.

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