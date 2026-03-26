Тварина, яка стала зіркою мережі, проходить реабілітацію

Олень Борис вижив, але втратив роги після аварії: як він виглядає зараз

У селищі Зарічне Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої серйозно постраждав відомий в Україні олень на прізвисько Борис.

Інцидент стався ввечері 23 березня і викликав широкий суспільний резонанс, оскільки тварина була добре відома не тільки місцевим жителям, а й користувачам соціальних мереж по всій країні.

Чому олень Борис став таким популярним

Олень Борис протягом кількох років жив поблизу населеного пункту і фактично став його неофіційним символом. На відміну від більшості диких тварин, він не уникав людей, вільно пересувався вулицями, підходив до перехожих і нерідко заходив до магазинів.

Місцеві жителі підгодовували його, а діти сприймали як частину повсякденного життя. Завдяки своїй спокійній поведінці та довірі до людей Борис став героєм численних відео, що зробило його впізнаваним далеко за межами Рівненської області.

Фатальна аварія

За інформацією поліції , тварину збила машина марки Mercedes. Повідомляється, що водійка їхала без увімкнених фар, а після наїзду покинула місце події. Пізніше правоохоронці встановили особу жінки та розшукали транспортний засіб. Наразі за фактом події оформлено адміністративні матеріали.

Відразу після аварії стало відомо, що олень отримав важкі травми. У нього діагностовано перелом кінцівки, а також зафіксовано пошкодження голови та можливі внутрішні травми.

Тварина перебувала у критичному стані, практично не рухалася і відчувала сильний стрес. Ситуація ускладнювалася тим, що транспортування до ветеринарної клініки може становити додаткову загрозу для життя, тому рішення про подальші дії приймається з урахуванням ризиків, в ефірі "Київ24" розповів майстер лісу Річицького лісництва, господар тварини Руслан Христюк.

"Олень Борис – у важкому стані, його транспортувати не можна. Сьогодні його стан погіршився", – стверджує він.

За його словами, ані львівські, ані київські ветеринари не змогли гарантувати, що в такому важкому стані він доїде до місця призначення, тобто на лікування.

Христюк зазначив, що 24 березня консиліум ветеринарів тривав до пізньої ночі. Фахівці, які приїжджали до оленя, зробили рентген ноги, але невідомо, чи є травма черевної порожнини, оскільки обстежити це не вдалося.

"Тварина отримала сильний удар. Вони лише виявили, що нога зламана", – сказав лісничий.

Зараз стан Бориса стабілізується і тоді можна буде вирішувати, як йому допомогти.

