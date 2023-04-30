'Мого чоловіка назвали на честь овоча': молода пара хоче дати своїй дитині 'унікальне' ім'я

Жінка попросила користувачів соцмережі порадити імена, які б "відповідали" імені її чоловіка.

https://glavred.net/life/moego-muzha-nazvali-v-chest-ovoshcha-molodaya-para-hochet-dat-svoemu-rebenku-unikalnoe-imya-10467019.html Посилання скопійоване

Молода пара хоче дати своїй дитині "унікальне" ім'я / pixabay.com

Вибір імені для майбутньої дитини – дуже відповідальна справа. Багато батьків віддають перевагу традиційним іменам. Проте є й ті, які придумують для своїх дітей нестандартні імена. Так сталося і в одній родині, яка вирішила, що ім'я їхнього майбутнього малюка має бути "унікальним", як-от ім'я тата дитини.

Як пише Mirror, чоловіка звуть Кале, як і хрестоцвітий овоч, і дружина хоче, щоб їхня майбутня дитина мала "унікальне" ім’я.

"Нам важко визначитися з іменем, тому що мій чоловік хоче, щоб імена наших дітей були унікальними. Його ім'я пишеться так само, як овоч капуста, але в цілому це не таке вже й погане ім'я", - розповіла жінка.

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Жінка попросила користувачів соцмережі порадити імена, які б "відповідали" імені її чоловіка, але попросила їх уникати будь-яких інших назв овочів, таких як морква. Вона додала: "Ми все це вже чули".

Багато людей почали залишати пропозиції більш незвичайних імен, які вони могли б використати, зокрема Базилік, Шавлія, Маргаритка, Жито, Шанс, Лисиця, Перо та Кедр.

Одна людина прокоментувала: "Кілька ідей щодо назв, пов’язаних із їжею: Клен, Оливка, Яблуко, Мак, Брі, Коко, Вишня, Перець і Чіпс".

Інші пропозиції включали Кало, Зеланд, Кестрел, Брюн, Таз, Мейвіс, Мелло, Зефір, Кейрідж і Суейд.

Тим часом деякі люди закликали жінку бути трохи обережною, коли справа доходить до вибору імені, оскільки воно "надто унікальне".

Нагадаємо, раніше жінка назвала доньку на честь своєї улюбленої закуски. Вся Мережа здригнулася після того, як почула це ім'я. Вона записала відео з сяючими від щастя очима і гордо заявила, що у її дочки буде ім'я Пікл.

Також повідомлялося, що жінка вирішила назвати свою маленьку доньку на честь відомої рослини. Новоспечена матуся дуже обурила свою родичку, коли розповіла їй, як хоче назвати свою донечку. Після цього родичка заявила жінці, що це ім'я "дуже жахливе та ганебне". Натомість жінка заявила, що ім'я не є "якимось божевільним", це просто "старовинна назва рослини".

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