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"Завжди будуть разом": жінка хоче назвати своїх синів-близнюків однаковими іменами

Аліна Дембіцька
18 квітня 2023, 17:36 оновлено 18 квітня, 17:37
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Жінка має намір дати своїм хлопчикам-близнюкам однакові імена, щоб вони були разом, навіть тоді, коли проводять час окремо.
'Завжди будуть разом': жінка хоче назвати своїх синів-близнюків однаковими іменами
Жінка хоче назвати своїх синів-близнюків однаковими іменами / УНІАН

Вибір імені для своєї майбутньої дитини – важливий та відповідальний момент. Особливо, якщо пара очікує на подвійне поповнення у родині. Тут майбутні батьки перебирають безліч імен, аби обрати ті, які добре пасуватимуть один до одного. Проте в одній молодій сім'ї сталося так, що жінка хоче дати своїм синам-близнюкам однакові імена.

Як пише Мirror, жінка має намір дати своїм хлопчикам-близнюкам однакові імена, щоб вони були разом, навіть тоді, коли проводять час окремо. Однак її ідея припала до душі не всім – особливо чоловікові.

"Нещодавно ми з дружиною обирали імена для наших близнюків, і вона хоче, щоб вони були однакові. Я сказав, що мені не подобається ця ідея. Вона каже, що це мило, але я дуже прошу її не називати наших дітей однаково", - сказав чоловік, зауваживши, що його теща стала на бік його дружини.

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За словами 33-річного чоловіка, діти – це окремі особистості. Він підкреслив, що йому не подобається дивитися, як люди намагаються зробити своїх близнюків двома однаковими людьми. Це створить їм лише проблеми в подальшому житті.

"Якщо вони хочуть бути схожими, дозвольте їм. Але не змушуйте їх бути більш схожими один на одного, ніж вони вже є, якщо вони цього не хочуть", - підкреслив чоловік.

Переважна більшість користувачів соціальних мереж аплодували йому за те, що він намагався зберегти індивідуальність своїх близнюків, даючи їм абсолютно різні імена.

Один користувач написав: "Як людина, яка доглядає за дітьми на роботі, я бачив стільки бідних дітей, які мають жахливі імена, тому що їхні батьки явно не думали".

Інший користувач підкреслив, що "коли батьки дають унікальне ім'я своїй дитині, вони не думають про те, через що їй доведеться пройти".

Третій користувач написав: "До близнюків потрібно ставитися як до двох індивідів. Інколи у них можуть бути однакові речі, але вони також повинні бути незалежними один від одного".

Нагадаємо, раніше жінка назвала доньку на честь своєї улюбленої закуски. Вся Мережа здригнулася після того, як почула це ім'я. Вона записала відео з сяючими від щастя очима і гордо заявила, що у її дочки буде ім'я Пікл.

Також повідомлялося, що жінка вирішила назвати свою маленьку доньку на честь відомої рослини. Новоспечена матуся дуже обурила свою родичку, коли розповіла їй, як хоче назвати свою донечку. Після цього родичка заявила жінці, що це ім'я "дуже жахливе та ганебне". Натомість жінка заявила, що ім'я не є "якимось божевільним", це просто "старовинна назва рослини".

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