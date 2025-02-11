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IQ-завдання: знайдіть три відмінності між зображеннями Санта Клауса за 11 сек

Віталій Кірсанов
11 лютого 2025, 03:00
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Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Відмінності можуть бути ледь помітними, наприклад, зміни кольору або форми, положення або або видалення об'єктів. Ці головоломки дуже захопливі, а також допомагають поліпшити концентрацію і пам'ять, пропонуючи розумове тренування для мозку.

У цьому завданні "Знайдіть відмінності" можна побачити дві однакові картинки Санта Клауса з подарунками. Хоча на перший погляд дві картинки здаються ідентичними, але це не так. Між двома картинками є три відмінності.

відео дня

Чи зможете ви знайти відмінності між двома картинками за 11 секунд?

Перевірте свої навички спостереження просто зараз!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що практика розв'язання головоломок "Знайдіть відмінності" підвищує концентрацію, інтелект і зосередженість.

Читачі, які можуть знайти відмінності між двома картинками за відведений час, володіють високим IQ, гострим розумом і відмінними навичками спостереження.

Час вийшов. Ви знайшли всі відмінності? Якщо - так, то у вас дуже гострий погляд.

Тим, хто не зміг знайти відмінності у відведений час, потрібно більше тренуватися.

Тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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