IQ-тест для тих, у кого HD-зір: знайдіть жабу в листі за 6 секунд

Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.

https://glavred.net/life/iq-test-dlya-teh-u-kogo-hd-zrenie-naydite-lyagushku-v-listyah-za-6-sekund-10638329.html Посилання скопійоване

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Оптичні ілюзії допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

Ви готові перевірити свій зір? Давайте почнемо!

У черговому випробуванні на оптичні ілюзії читачам пропонується знайти жабу, що сховалася в листі.

відео дня

Обмеження за часом на пошук жаби - 6 секунд.

Читачі, які зможуть помітити жабу за відведений час, мають найгостріший зір.

Ваш час починається зараз!

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Експерти вважають, що люди, які можуть швидко розв'язувати головоломки з оптичними ілюзіями, мають відмінні навички спостереження.

Скільки з вас успішно знайшли жабу?

Якщо знайшли - вітаємо! У вас зір та інтелект справжнього генія.

Ті, хто не зміг знайти жабу, можуть ознайомитися з рішенням, представленим нижче. Жабу можна помітити сидячою у верхньому лівому кутку зображення.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред