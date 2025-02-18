IQ-тест для тих, у кого HD-зір: знайдіть 3 приховані серед квітів обличчя за 15 сек

Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.

https://glavred.net/life/iq-test-dlya-teh-u-kogo-hd-zrenie-naydite-3-skrytyh-sredi-cvetov-lica-za-15-sek-10640297.html Посилання скопійоване

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Оптичні ілюзії допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

У сьогоднішній оптичній ілюзії приховано три обличчя у квітковому магазині.

Зверніть увагу на зображення: на ньому ви можете побачити безліч квітів і флориста.

відео дня

Обличчя так добре зливаються з фоном, що їх важко помітити з першого погляду. Чи зможете ви знайти обличчя за 15 секунд?

Чи зможете ви знайти обличчя і довести свій ідеальний зір?

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Флорист ретельно розставляє свої букети, ймовірно, готуючись до відкриття магазину. У кутку ви помітите два великі соняшники та кущ, всипаний трояндами. Зверніть увагу на зображення і спробуйте подивитися на нього з різних боків.

Ви знайшли три приховані обличчя? Якщо знайшли - вітаємо! У вас зір та інтелект справжнього генія.

Якщо ви не знайшли, це все одно нормально, не втрачайте надії, спробуйте розв'язати головоломку знову без ліміту за часом. Ось розв'язання головоломки.

Вірна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред