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Хитрий тест на IQ: знайдіть серед лепреконів 3 чотирилисті конюшини за 5 секунд

Віталій Кірсанов
19 квітня 2025, 05:50
39
Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

На сьогоднішній картинці зображено безліч щасливих лепреконів і горщиків із золотом, усе це упереміш із великою кількістю листя конюшини.

Але всередині ховаються три особливі чотирилисті конюшини, які, як передбачається, приносять додаткову удачу. Ми полюємо за цими крихітними скарбами.

відео дня

Це не звичайне листя конюшини. У них є додатковий лист. Це тонка відмінність, яка робить їх особливими.

Чи можете ви уважно подивитись на цю кумедну картинку і швидко знайти три щасливі чотирилисті конюшини?

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Зверніть увагу на форми, відтінки, крихітні варіації. Чи є якісь листки, які здаються трохи іншими?

Вітаємо тих читачів, які змогли знайти три щасливі чотирилисті конюшини за відведений час.

У вас найкращі навички спостереження серед усіх читачів.

Тим, хто не зміг знайти їх, потрібно регулярно практикуватися в таких завданнях, щоб поліпшити свої навички спостереження.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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