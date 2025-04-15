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Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках із хлопчиком, який грає, за 15 сек

Віталій Кірсанов
15 квітня 2025, 06:00
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Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Сьогоднішня головоломка "Знайдіть відмінності" пропонує читачам знайти три відмінності між двома картинками за 15 секунд.

Чи зможете ви знайти їх за відведений час? Давайте дізнаємося!

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У цьому завданні "Знайди відмінності" представлено дві однакові картинки з хлопчиком, який грається з іграшковим поїздом. Хоча на перший погляд ці дві картинки здаються ідентичними, але це не так. Між двома картинками є три відмінності.

Ваше завдання - знайти три відмінності за 15 секунд.

Приготуйтеся перевірити свої навички просто зараз!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ті, хто зможе швидко знайти відмінності між двома зображеннями, мають гострий зір і відмінну увагу до деталей.

Вітаємо тих читачів, які змогли помітити всі відмінності.

У вас найкращі навички спостереження серед усіх читачів.

Тим, хто не зміг знайти всі відмінності, потрібно регулярно практикуватися в таких завданнях, щоб поліпшити свої навички спостереження.

Читачі можуть продовжити шукати відмінності та зіставити свої відповіді з рішенням, представленим нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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