Якщо опалення ще не увімкнули: 5 способів зігріти домівку без обігрівача

Експерт поділився п’ятьма порадами, як зігрітися без підвищення температури на термостаті.

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Як зігрітися в спальні без обігрівача

В Україну зненацька увірвався жовтневий холод, тому багато людей обговорюють, чи варто вмикати опалення. Однак існують деякі прості та практичні рішення, які допоможуть уникнути мурах по тілу від похолодання і знизити витрати на енергію. У відповідь на ці морозні проблеми, експерт зі спальних кімнат Адил уль-Хак з компанії Bunkbeds поділився з виданням express.co.uk п’ятьма порадами, як зігрітися без підвищення температури на термостаті.

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Використовуйте правильний тип наповнювача для ковдри

Адил звертає увагу на важливий момент. За його словами, багато хто припускається помилки, використовуючи ту саму ковдру та подушки протягом всього року. Однак, якщо ви прокидаєтеся з відчуттям холоду, варто замінити їх.

"Наповнювач ковдри визначає, чи будете ви спати всю ніч, чи будете прокидатися і крутитися. Є два типи наповнювачів для ковдр: синтетичні та натуральні. Натуральні наповнювачі, такі як шерсть, мають щільну структуру, завдяки якій вони добре утримують повітря і зігрівають всю ніч, без потреби вмикати опалення", - каже Адил.

Оновіть колірну схему спальні

Хоч це і може здаватися дивним, але колір вашої спальні може значно вплинути на ваш настрій та навіть сприйняття температури. Візуально зробивши кімнату теплішою, ви можете створити психологічний ефект, який дозволить вам не вмикати опалення, радить Адил.

"Використовуйте теплі кольори, такі як червоний, жовтий, оранжевий, теракотовий або іржаво-коричневий, щоб створити затишну атмосферу. Сині, світло-зелені або білі кольори можуть мати протилежний ефект і змусити вас відчувати холод, коли температура за вікном падає. Якщо ви не хочете витрачати багато грошей на фарбування кімнати, змініть постільну білизну, штори, подушки та інші аксесуари, щоб досягти того ж ефекту", - каже експерт.

У якому місяці вмикають опалення в Україні? У жовтні в Україні стартує опалювальний сезон. На початку тепло почнуть давати в будинки житлового фонду, а потім уже на комунальні підприємства. У нашій країні на соціальних об'єктах увімкнуть батареї, коли температура всередині будівлі не піднімається вище +16 градусів.

Вибирайте більші ковдри

Залишитися в теплі, попри морозяні ночі, може допомогти вам використання трохи більшої ковдри.

"Якщо ваші руки, ноги або стопи виступають за край ліжка, ви можете відчувати холодне повітря в кімнаті. Вибираючи ковдру більшого розміру, ви зможете уникнути цієї проблеми, зберігаючи тепле повітря навколо тіла всю ніч," - додає Адил.

Утримуйте тепло за допомогою штор

Під час вибору штор для спальні варто спершу задати собі питання, а чи підходять вони для холодної пори року?

"Штори бувають з різних матеріалів, але щоб утримати тепло, найкраще використовувати штори з тепловою підкладкою — вони допоможуть зберегти тепло і знизити ваші витрати на енергію. Якщо у вас немає штор з тепловою підкладкою, хорошим варіантом будуть також шерстяні або оксамитові", - сказав він.

Експерт застерігає, що, хоча може з'явитися спокуса тримати штори закритими в холодні місяці, ви повинні відкривати їх вранці, щоб впускати природне світло і тепло.

"Увечері ж варто закривати штори, щоб утримувати тепло в кімнаті. Для кращого утримання тепла можна використовувати трекові системи для штор замість звичайних карнизів, оскільки вони створюють ущільнення між шторою і стіною, затримуючи тепло в домі", - зазначає експерт.

Як підготувати оселю до опалювального сезону / Инфографика: Главред

Чи варто купляти електроковдру, щоб зігрітися?

Експерт зі спальних кімнат Адил уль-Хак попереджає, що, хоча електричні ковдри можуть бути ефективним засобом зігрітися в ліжку, краще уникати їх використання з міркувань безпеки.

Річ у тім, що електричні ковдри можуть бути безпечними, якщо їх правильно використовувати та обслуговувати, але більшість людей не знають, на що звернути увагу, і в результаті ці пристрої спричиняють тисячі пожеж щороку.

Як вибрати електричну ковдру?

Електричні ковдри повинні мати визнаний знак схвалення, такий як знак BEAB або номер міжнародного стандарту BSEN 60335, каже Адил.

"Їм не повинно бути більше 10 років і вони не повинні мати зношеної або потертої тканини. Також не повинно бути дротів, що продираються, або слідів обгорілості, які буде видно на тканині", - пояснює спеціласт.

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