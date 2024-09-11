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Експерти зібрали топ-5 порад, як доглядати за деревами восени

Даяна Швець
11 вересня 2024, 22:28
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Осінь — важливий час для дерев, коли вони готуються до зимових холодів.
Експерти зібрали топ-5 порад, як доглядати за деревами восени
Експерти розповіли, як доглядати за деревами восени / 1zoom.ru

Восени дерева стають дуже вразливими, тому догляд є особливо важливим. Експерти Аacompletetreecare переконані, що, якщо проігнорувати цей процес, вони можуть постраждати від хвороб або пошкоджень, що потребуватиме значних витрат на відновлення.

Порада №1: Перевіряйте стан дерев

Почніть осінній догляд із ретельного огляду дерев. Перевіряйте, чи немає слідів ушкоджень, хвороб або шкідників. Особливу увагу приділіть листям, гілкам і стовбуру. Виявляйте тріщини, отвори чи інші ознаки, які можуть свідчити про проблеми. Вчасне виявлення недоліків допоможе уникнути серйозніших проблем у майбутньому і заощадить вам кошти.

Порада №2: Обрізайте акуратно

Обрізка — це важлива частина догляду за деревами, однак восени її варто робити з особливою обережністю. Якщо є можливість, краще не обрізати дерева, адже це може викликати стрес та підвищити ризик хвороб. Якщо все ж потрібно обрізати гілки, видаляйте лише сухі або пошкоджені. Найкраще звернутися до фахівців, щоб вони допомогли визначити оптимальний час і спосіб обрізки.

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Порада №3: Прибирайте листя

Прибирання опалого листя — це важливий елемент осіннього догляду за деревами. Скупчення листя може пригнічувати траву та рослини, призводячи до гниття та захворювань. Крім того, вологі листя стають середовищем для розвитку грибків і можуть приваблювати шкідників. Листя можна використовувати для компосту або як мульчу, що сприятиме збагаченню ґрунту.

Порада №4: Полив забезпечує здоров'я

Незважаючи на те, що температура знижується, дерева все ще потребують води для підтримки свого стану. Достатнє зволоження допоможе їм краще підготуватися до зимових умов. Поливайте дерева глибоко, але рідше, щоб стимулювати коріння рости глибше, що зробить дерева більш стійкими до несприятливих умов.

Порада №5: Захищайте від шкідників

Шкідники, такі як гусениці, попелиці та жуки, можуть активно шкодити деревам восени. Слідкуйте за появою шкідників і вживайте заходів для їх контролю. Можна використовувати природні методи боротьби, наприклад, залучати корисних комах, таких як сонечка, для знищення шкідників.

Що відомо про захист плодових дерев

Захист насаджень від хвороб і шкідників сприяє помітному підвищенню врожайності плодових дерев. Рівень рентабельності при цьому підвищується на третину. Комбіноване застосування та чергування при обприскуваннях за фенопрогнозною системою, з урахуванням небезпеки тих чи інших хвороб і шкідників, забезпечує надійний захист плодових дерев від комплексу шкідливих організмів, повідомляє Національна академія аграрних наук України.

Однак першочергово експерти радять звернутися до професіоналів. Фахівці з догляду за деревами мають необхідний досвід і ресурси для проведення всіх необхідних процедур — від обрізки до боротьби з хворобами та шкідниками.

Осінній догляд за деревами є ключовим для їх здоров'я. Дотримуючись цих рекомендацій — регулярно перевіряйте дерева, обережно обрізайте, прибирайте листя, правильно поливайте, боріться зі шкідниками та залучайте фахівців — так ви зможете забезпечити деревам здоровий стан та підготовити їх до весни.

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