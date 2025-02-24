20-річна дівчина розповіла про союз із 61-річним чоловіком: "Світ повний ненависті"

Дівчина каже, що люди погрожували їй та її партнеру, дізнавшись про їхні стосунки, що спонукало її віддалитися від друзів і сім'ї.

https://glavred.net/life/20-letnyaya-devushka-rasskazala-o-soyuze-s-61-letnim-muzhchinoy-uzhasnoe-sudilishche-10642244.html Посилання скопійоване

Ілюстративне фото / Колаж Главред, фото freepik

Ви дізнаєтеся:

Реакція матері дівчини на її стосунки

Реакція користувачів Мережі на її стосунки

20-річна дівчина, яка зустрічається з 61-річним чоловіком, розповіла про реакцію своєї матері, яка дізналася про її обранця. Главред дізнався незвичайну історію кохання.

Дівчина зізнається, що її завжди цікавили "старші чоловіки". І вона відразу ж закохалася у свого 61-річного партнера, щойно познайомилася з ним, пише Mirror.

відео дня

Однак її мама не дуже задоволена стосунками своєї доньки, вважаючи, що їй слід зустрічатися з кимось із ровесників. На Reddit вона написала: "Мене запитували, чому мені подобаються старші чоловіки. Мої батьки говорили мені, що я зіпсована і зі мною щось не так".

"Коли вони дізналися, що я не знаходжу привабливими нікого молодше 40 років, вони впали в лють. Моя мати плакала і говорила, що я підвела її", - розповідає дівчина.

Вона каже, що люди погрожували їй та її партнеру, дізнавшись про їхні стосунки, що спонукало її віддалитися від друзів і сім'ї.

"Я не знаю, чому світ повний ненависті, і я ніколи не зрозумію, чому люди вважають себе вправі нав'язувати свою думку іншим. Таке судилище жахливе. Незважаючи на те, що вони чудові батьки в усіх інших сферах, і я їх дуже люблю, ми з моїм хлопцем хочемо переїхати в гори і жити тихим життям разом. Наші стосунки зазнали дуже пильної уваги з боку друзів, сім'ї, колег і незнайомців! Я навчилася ігнорувати думки людей і просто робити те, що робить мене щасливою, а мій партнер змушує мене почуватися в іншому світі, сповненому тільки задоволенням і коханням", - зізнаєтеся дівчина.

Після того, як вона розповіла про свої стосунки в Мережі, вона зіткнулася зі змішаною реакцією на цю ідею. Один користувач сказав: "Мені 64 роки, а моїй дівчині 31 рік. У нас прекрасні стосунки. Мені все одно, що думають інші. Її батьки мене обожнюють. Вони знають, що я люблю її і ставлюся до неї як до своєї королеви".

"Місто, в якому ми живемо, здається, не має до таких забобонів жодного стосунку (маленьке містечко). Вони ставляться до нас, як до знаменитостей. Ми ходимо в ресторани, всі нас знають. Тому що ми не типова пара, яку ви зазвичай бачите. У нас не було жодного негативного досвіду. І ми разом уже п'ять років", - розповів користувач у Reddit.

Інший користувач додав: "Ви стверджуєте, що цей чоловік любить вас і приносить вам задоволення. Я припускаю, що ви даєте йому те ж саме. Хоча я розумію, наскільки важливими для вас є ваша сім'я і друзі, але стосунки, які ви поділяєте з цим чоловіком, визначають усе ваше життя, що залишилося. Є так багато людей, які взагалі не мають стосунків або які нездорові й не приносять їм нічого, крім болю та стресу. Схоже, що ваш вибір робить вас обох дуже щасливими. Чесно кажучи, мені здається, що це дуже простий вибір".

Третій користувач сказав: "Я не звинувачую ваших батьків. Я навіть не знаю вас, але просто прочитавши це, я турбуюся за вас. Хоча це і не залежить від мене".

"Тільки не повертайтеся через кілька років із жалем і не ставте всіх чоловіків в одну категорію, я все одно не розумію, чому такій молодій дівчині, як ви, потрібно переїжджати в гори", - зазначив він.

Вас також може зацікавити:

The Daily Mirror The Daily Mirror - британська національна газета у форматі таблоїд. Є першим представником таблоїдної журналістики.

Газету заснував Альфред Гармсворт 2 листопада 1903 року. Спочатку Daily Mirror замислювалася як газета для жінок, що видається жінками, і мала стати "відображенням жіночого життя". Це не принесло успіху, тому Гармсворт вирішив зробити газету більш кольоровою і з більш широким колом висвітлюваних питань, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред