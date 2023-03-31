1,5 мільйона переглядів на TikTok: хитра корова придумала, як уникнути доїння і стала зіркою мережі

Чоловік хотів розважити свою дружину кумедним відео, але вона вирішила викласти його в мережу.

Корова придумала, як уникнути доїння / скріншот з відео

Корова Доріс стала справжньою зіркою мережі після того, як господар опублікував зворушливе відео з нею.

Вона зібрала 1,5 мільйона переглядів на платформі TikTok за свої хитрі способи уникнути доїння холодним ранком.

У відеоролику видно, як працівник ферми Джон Броуді намагається умовити Доріс вийти на вулицю, але вона ясно дала зрозуміти, що вона не в настрої.

відео дня

Ролик був знятий містером Броді на фермі Рідс недалеко від Ньюпорта виключно з метою розважити свою дружину Лору. Броді сказав: "Лора подумала, що це смішно, і виклала ролик на TikTok - я навіть не знав про це".

Господар тварини зазначив, що ці кадри демонструють, що Доріс "більше людина, ніж корова". Незабаром діджей радіостанції Radio One Грег Джеймс показав відео у своєму шоу, і тисячі людей висловили співчуття з приводу небажання Доріс вставати занадто рано.

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