1,5 мільйона переглядів на TikTok: хитра корова придумала, як уникнути доїння і стала зіркою мережі

Корова Доріс стала справжньою зіркою мережі після того, як господар опублікував зворушливе відео з нею.
Вона зібрала 1,5 мільйона переглядів на платформі TikTok за свої хитрі способи уникнути доїння холодним ранком.
У відеоролику видно, як працівник ферми Джон Броуді намагається умовити Доріс вийти на вулицю, але вона ясно дала зрозуміти, що вона не в настрої.
Ролик був знятий містером Броді на фермі Рідс недалеко від Ньюпорта виключно з метою розважити свою дружину Лору. Броді сказав: "Лора подумала, що це смішно, і виклала ролик на TikTok - я навіть не знав про це".
@laurabrodie3 Her face at the end, love Doris #cow#cows#cowsoftiktok#farming#foryou#fyp#britishfarming#cutenessoverloaded#farmlife♬ original sound - Laura & John Brodie
Господар тварини зазначив, що ці кадри демонструють, що Доріс "більше людина, ніж корова". Незабаром діджей радіостанції Radio One Грег Джеймс показав відео у своєму шоу, і тисячі людей висловили співчуття з приводу небажання Доріс вставати занадто рано.
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