Як кішка: гігантський щур піднявся на чоловіка в метро

Молодий чоловік прокинувся лише тоді, коли гризун заліз йому на шию.

Щур подумав, що вона кішка. Фото Pixabay

У соціальній мережі TikTok з'явилося відео, яке викликало далеко не однозначну реакцію користувачів. Зокрема, в Нью-Йоркській підземці на відео потрапив цікавий інцидент.

Так, під час руху поїзда на сплячого пасажира стала дертися справжнісінький гігантський щур. При чому, сплячий пасажир помітив її далеко не відразу, а лише через деякий час, коли щур всівся йому на шию.

Втім, пасажир, який прокинувся від такого нахабства, не помер від жаху на місці, а досить млявими і повільними рухами спробував струсити знахабнілого гризуна. Людина, яка знімала на відео, тихенько регоче, спостерігаючи за цікавою картиною.

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Відео переглянули близько 3,4 мільйонів фоловерів, а також воно набрало понад 40 тисяч коментарів. В основному люди вказували на те, що реакція хлопця була не нормальною на таку ситуацію. "Це що, реакція? Моя реакція була сильнішою лише після одного перегляду цього відео", - написав один з користувачів. "Він занадто спокійний. У нього явно вдома живуть щури", - каже інший.

Третій користувач припустив, що ситуація, мабуть, занадто типова для Нью-Йорка. "Якби це сталося в якомусь іншому метро, це було б в новинах", - припустили користувачі.

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