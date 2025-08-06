Чому 7 серпня не можна лихословити і веселитися: яке церковне свято

7 серпня не слід влаштовувати гучні гуляння, веселощі - це день вшанування святого мученика.

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7 серпня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info, УНІАН

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Яке церковне свято 7 серпня

Що не можна робити 7 серпня

Народні прикмети та традиції

У четвер, 7 серпня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного мученика Дометія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 7 серпня

Дометій народився в Персії в язичницькій сім'ї і виховувався в традиціях зороастризму. Однак ще в молодості він почав шукати істинну віру, і, дізнавшись про християнське вчення, прийняв хрещення. Після цього він покинув рідну землю й оселився в Сирії.

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Дометій вступив до одного з монастирів поблизу Нісібії, де став ченцем. Виявляв надзвичайну смиренність і ревність до Бога. Згодом він оселився в печері недалеко від міста, ведучи аскетичне життя в молитві, пості та самоті.

Бог дарував йому дар чудотворення і вигнання бісів, і багато язичників наверталися до Христа завдяки його молитвам і прикладу святості. За часів імператора Юліана Відступника (361-363), який переслідував християн, святий Дометій був схоплений, коли перебував у печері зі своїми учнями. Його забили камінням разом із двома учнями, тому що він не зрікся Христа і не вийшов із печери, знаючи, що на нього чекає смерть.

Що не можна робити 7 серпня

Забороняється купатися у відкритих водоймах - після Дометія вода "ховається" - вона стає холодною і "тягне" на дно.

Не можна сваритися, злословити - важливо зберігати внутрішній спокій і мир.

Не слід влаштовувати гучні гуляння, веселощі - це день вшанування святого мученика.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і теплий день - до сухої осені та м'якої зими;

вранці 7 серпня дощ - восени буде багато грибів, але й затяжних дощів;

вранці над землею стелиться густий туман - до теплого і тривалого бабиного літа;

жаби голосно квакають - чекайте на довгу і теплу осінь;

сильний, поривчастий вітер цього дня вказує на ранню зиму.

У народі 7 серпня називалося Дометій Грядочник. Тому що в цей період зазвичай уже завершувалися польові роботи.

Іменини 7 серпня

Які завтра іменини: Антон, Панас, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій, Петро.

Талісманом людини, народженої 7 серпня, є лазурит. Камінь небесно-синього відтінку, який здавна вважався символом щастя і добрих змін. Йому приписували здатність дарувати душевну рівновагу, гармонізувати емоції та наповнювати людину внутрішнім спокоєм.

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