Чому 7 серпня не можна лихословити і веселитися: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 7 серпня
- Що не можна робити 7 серпня
- Народні прикмети та традиції
У четвер, 7 серпня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного мученика Дометія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 7 серпня
Дометій народився в Персії в язичницькій сім'ї і виховувався в традиціях зороастризму. Однак ще в молодості він почав шукати істинну віру, і, дізнавшись про християнське вчення, прийняв хрещення. Після цього він покинув рідну землю й оселився в Сирії.
Дометій вступив до одного з монастирів поблизу Нісібії, де став ченцем. Виявляв надзвичайну смиренність і ревність до Бога. Згодом він оселився в печері недалеко від міста, ведучи аскетичне життя в молитві, пості та самоті.
Бог дарував йому дар чудотворення і вигнання бісів, і багато язичників наверталися до Христа завдяки його молитвам і прикладу святості. За часів імператора Юліана Відступника (361-363), який переслідував християн, святий Дометій був схоплений, коли перебував у печері зі своїми учнями. Його забили камінням разом із двома учнями, тому що він не зрікся Христа і не вийшов із печери, знаючи, що на нього чекає смерть.
Що не можна робити 7 серпня
Забороняється купатися у відкритих водоймах - після Дометія вода "ховається" - вона стає холодною і "тягне" на дно.
Не можна сваритися, злословити - важливо зберігати внутрішній спокій і мир.
Не слід влаштовувати гучні гуляння, веселощі - це день вшанування святого мученика.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- сонячний і теплий день - до сухої осені та м'якої зими;
- вранці 7 серпня дощ - восени буде багато грибів, але й затяжних дощів;
- вранці над землею стелиться густий туман - до теплого і тривалого бабиного літа;
- жаби голосно квакають - чекайте на довгу і теплу осінь;
- сильний, поривчастий вітер цього дня вказує на ранню зиму.
У народі 7 серпня називалося Дометій Грядочник. Тому що в цей період зазвичай уже завершувалися польові роботи.
Іменини 7 серпня
Які завтра іменини: Антон, Панас, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій, Петро.
Талісманом людини, народженої 7 серпня, є лазурит. Камінь небесно-синього відтінку, який здавна вважався символом щастя і добрих змін. Йому приписували здатність дарувати душевну рівновагу, гармонізувати емоції та наповнювати людину внутрішнім спокоєм.
Вас також зацікавить:
- Без чого не можна йти на кладовище: мольфар назвав основне правило поминальних днів
- У які дні перед Великоднем потрібно прибирати на кладовищі: відповідь єпископа
- Звідки насправді походить термін "медовий місяць": несподіване пояснення
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред