Чому 31 серпня не можна викидати речі: яке церковне свято

У народі 31 серпня називалося Серпневий вечір. Цим підкреслювали кінець літа, збирання врожаю та початок підготовки до навчального року.

31 серпня: яке церковне свято і що не можна робити

У неділю, 31 серпня, віряни святкують покладання пояса Пресвятої Богородиці. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 31 серпня

Згідно з церковним переказом, після Вознесіння Пресвятої Діви Марії апостоли зберігали її пояс як святиню. Цей пояс вважався чудотворним і міг дарувати зцілення, захист і допомогу в життєвих потребах. Пояс символізує духовну силу Богородиці та її особливе заступництво перед Богом. Це свято нагадує про важливість духовної дисципліни, чистоту серця і надію на підтримку небесної матері в усіх життєвих справах.

Що не можна робити 31 серпня

Не слід починати великих справ - усе, розпочате наприкінці літа, буде нестабільним і невдалим.

Не можна лаятися, сваритися - конфлікти притягнуть неприємності до кінця року.

Забороняється без потреби викидати речі - з ними можна "викинути" добробут.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

відсутня роса на траві - чекайте на суху осінь;

сильна роса - до вологої осені;

вранці багато хмар і сильний вітер - буде холодний вересень;

на заході яскраве сонце - до врожайного наступного року;

птахи літають низько над землею - чекайте дощу.

Іменини 31 серпня

Які завтра іменини: Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр.

Талісманом людини, народженої 31 серпня є родоніт. Його ще називають "камінь ранкової зірки" через насичений рожевий відтінок. Здавна вважалося, що родоніт особливо корисний для юних дівчат, які прагнуть зрозуміти своє покликання і знайти свій шлях.

