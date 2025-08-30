Чому 31 серпня не можна викидати речі: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
У неділю, 31 серпня, віряни святкують покладання пояса Пресвятої Богородиці. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 31 серпня
Згідно з церковним переказом, після Вознесіння Пресвятої Діви Марії апостоли зберігали її пояс як святиню. Цей пояс вважався чудотворним і міг дарувати зцілення, захист і допомогу в життєвих потребах. Пояс символізує духовну силу Богородиці та її особливе заступництво перед Богом. Це свято нагадує про важливість духовної дисципліни, чистоту серця і надію на підтримку небесної матері в усіх життєвих справах.
Що не можна робити 31 серпня
Не слід починати великих справ - усе, розпочате наприкінці літа, буде нестабільним і невдалим.
Не можна лаятися, сваритися - конфлікти притягнуть неприємності до кінця року.
Забороняється без потреби викидати речі - з ними можна "викинути" добробут.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- відсутня роса на траві - чекайте на суху осінь;
- сильна роса - до вологої осені;
- вранці багато хмар і сильний вітер - буде холодний вересень;
- на заході яскраве сонце - до врожайного наступного року;
- птахи літають низько над землею - чекайте дощу.
У народі 31 серпня називалося Серпневий вечір. Цим підкреслювали кінець літа, збирання врожаю і початок підготовки до навчального року.
Іменини 31 серпня
Які завтра іменини: Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр.
Талісманом людини, народженої 31 серпня є родоніт. Його ще називають "камінь ранкової зірки" через насичений рожевий відтінок. Здавна вважалося, що родоніт особливо корисний для юних дівчат, які прагнуть зрозуміти своє покликання і знайти свій шлях.
