Чому 2 липня не можна шити і прати: яке церковне свято

2 липня не можна займатися важкою фізичною працею - це день зосередженості та молитов.

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2 липня: яке церковне свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pexels

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 2 липня

Що не можна робити 2 липня

Народні прикмети і традиції

У середу, 2 липня, віряни святкують покладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 2 липня

За правління імператора Лева I Великого (V століття), двоє чоловіків, Кандід і Галвій, поїхали в Палестину. У Назареті вони дізналися, що в одному з будинків зберігається одяг (риза) Пресвятої Діви Марії. За згодою господарів, вони перевезли святиню до Константинополя, де вона була розміщена в храмі в передмісті Влахерни (північно-західна частина міста). Пізніше, 473 року, Лев I побудував тут величний храм на честь Пресвятої Богородиці, куди урочисто внесли ризу.

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Що не можна робити 2 липня

Не можна займатися важкою фізичною працею - це день зосередженості та молитов.

Не слід лихословити - варто уникати осуду, бо все повернеться до вас.

Забороняється шити, прати, вишивати - вірили, що цього дня риза Богородиці оберігає від усього зла, тож гострі предмети та воду не використовували, бо вони можуть "розрізати" чи "змити" цей захист.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

тиха і тепла погода - до гарного літа;

дощ 2 липня - чекайте на багатий урожай;

вранці роса - буде висока родючість;

вітер 2 липня - до сильного похолодання;

хмарний день, але дощу немає - чекайте неврожаю горіхів і ягід.

У народі 2 липня носило назву Ризопокладення. Цей варіант церковного свята часто зустрічається в народному календарі.

Іменини 2 липня

Які завтра іменини: Арсеній.

Талісманом людини, народженої 2 липня, є амазоніт. Одна з форм мінералу - мікроліна. З найдавніших часів його цінували як камінь краси і гармонії: вважалося, що він допомагає зберегти молодість шкіри і захищає людину від поспішних, необачних вчинків.

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