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Чому 2 липня не можна шити і прати: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
1 липня 2025, 14:55
89
2 липня не можна займатися важкою фізичною працею - це день зосередженості та молитов.
2 липня: яке церковне свято
2 липня: яке церковне свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 2 липня
  • Що не можна робити 2 липня
  • Народні прикмети і традиції

У середу, 2 липня, віряни святкують покладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 2 липня

За правління імператора Лева I Великого (V століття), двоє чоловіків, Кандід і Галвій, поїхали в Палестину. У Назареті вони дізналися, що в одному з будинків зберігається одяг (риза) Пресвятої Діви Марії. За згодою господарів, вони перевезли святиню до Константинополя, де вона була розміщена в храмі в передмісті Влахерни (північно-західна частина міста). Пізніше, 473 року, Лев I побудував тут величний храм на честь Пресвятої Богородиці, куди урочисто внесли ризу.

відео дня

Що не можна робити 2 липня

  • Не можна займатися важкою фізичною працею - це день зосередженості та молитов.
  • Не слід лихословити - варто уникати осуду, бо все повернеться до вас.
  • Забороняється шити, прати, вишивати - вірили, що цього дня риза Богородиці оберігає від усього зла, тож гострі предмети та воду не використовували, бо вони можуть "розрізати" чи "змити" цей захист.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • тиха і тепла погода - до гарного літа;
  • дощ 2 липня - чекайте на багатий урожай;
  • вранці роса - буде висока родючість;
  • вітер 2 липня - до сильного похолодання;
  • хмарний день, але дощу немає - чекайте неврожаю горіхів і ягід.

У народі 2 липня носило назву Ризопокладення. Цей варіант церковного свята часто зустрічається в народному календарі.

Іменини 2 липня

Які завтра іменини: Арсеній.

Талісманом людини, народженої 2 липня, є амазоніт. Одна з форм мінералу - мікроліна. З найдавніших часів його цінували як камінь краси і гармонії: вважалося, що він допомагає зберегти молодість шкіри і захищає людину від поспішних, необачних вчинків.

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Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "руського міра". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

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