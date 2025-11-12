Рус
Чому 13 листопада не можна починати важливі справи: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
12 листопада 2025, 13:48
41
13 листопада не слід починати важливих справ - розпочате цього дня може йти важче, ніж зазвичай.
Яке 13 листопада свято
Яке 13 листопада свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 13 листопада
  • Що не можна робити 13 листопада
  • Народні прикмети та традиції

У четвер, 13 листопада, віряни святкують день пам'яті святого святителя Іоанна Златоустого, архієпископа Царгородського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 13 листопада

Іоанн народився приблизно 347 року в Антіохії Сирійській у благочестивій родині. Мати, Анфуса, овдовівши дуже рано, виховала сина в християнській стриманості та чеснотах. Іоанн здобув освіту в одного з найвідоміших риторів доби - Лібанія, що забезпечило йому блискуче володіння словом. Незважаючи на перспективну кар'єру світського оратора, він обрав шлях аскези та духовного служіння.

відео дня

Після хрещення Іоанн тривалий час жив у пустельній усамітненні поблизу Антіохії, де розвинув сувору аскетичну дисципліну і глибоке знання Святого Письма. Ослаблене надмірними подвижницькими практиками здоров'я змусило його повернутися до міста, де він був висвячений на диякона, а згодом на пресвітера.

У період священства в Антіохії Іоанн здобув широку славу як проповідник. Його проповіді вирізнялися ясністю, суворістю моральних вимог і особливою увагою до соціальної справедливості. Він викривав багатіїв за жорстокість, а можновладців - за зловживання, водночас заохочуючи вірян до милосердя і чесного життя.

У 402 році проти Івана було скликано так званий "Дубовий собор", на якому його звинуватили в різних порушеннях церковної дисципліни. Святителя заслали, однак під впливом народного збурення і природних катаклізмів, які сприймалися як ознака гніву Божого, його незабаром повернули на престол.

Невдовзі конфлікт з імператорською владою знову загострився. Івана вдруге засудили й заслали - спершу до Кукуза Вірменського, а потім ще далі, до Пітіунта (нині Піцунда). Виснажений важкими переходами і хворобами, він помер 14 вересня 407 року.

Що не можна робити 13 листопада

  • Не слід починати важливих справ - розпочате цього дня може йти важче, ніж зазвичай.
  • Не можна зловживати їжею і алкоголем - вважалося невідповідним у цей день влаштовувати гучні застілля.
  • Забороняється відмовляти тим, хто просить про допомогу - відмова могла "обернутися бідою" або втратами.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • випав сніг - буде холодна і швидка зима;
  • відлига, тепла погода - взимку буде частий перепад температур;
  • похмуро або йде дощ - до нестійкої і затяжної зими;
  • сильний вітер - чекайте зимових хуртовин.

У народі 13 листопада носило назву Івана Златоуста. Часто казали: "На Златоуста мороз душу трясе" - тому що з цього часу починалися перші справжні холоди.

Іменини 13 листопада

Які завтра іменини: Герман, Іван.

Талісманом людини, народженої 13 листопада, є берил. Цей мінерал у народній традиції уособлював мудреця і людину, сповнену світлої життєвої сили. Серед усіх самоцвітів він вважався найціннішим і найвишуканішим.

