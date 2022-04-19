Великдень-2022: чому небезпечно відвідувати храми під час війни з Росією

У нинішньому році на Великдень до церкви небезпечно йти / ua.depositphotos.com

У нинішньому році Великдень християни православного обряду відзначатимуть 24 квітня, це відбуватиметься в умовах війни.

У зв'язку з цим українців попередили про можливі диверсії на великодніх богослужіннях і замість відвідування храму порадили дивитися богослужіння в ефірі або онлайн.

З відповідним закликом виступили Міністерство культури та інформаційної політики України, а також Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

"Міноборони Російської Федерації фактично зараз погрожує обстріляти українські церкви у Великодню ніч. В одне з найважливіших християнських свят, що несе в собі світлу надію, що життя перемагає смерть", - заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

Він закликав дотримуватися обмежень воєнного стану і правил комендантської години.

Богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві можна буде подивитися в ефірі національного Всеукраїнського телемарафону по телебаченню і на YouTube каналі UA: Культура.

Початок о 23: 30 23 квітня.