В РФ заговорили про серію терактів в Україні на Великдень і вже вигадали собі "алібі"/ УНІАН, Reuters

Російські війська можуть готувати провокації в Україні на великодні свята. А щоб відвести від себе підозру і забезпечити собі "алібі", вони вже ведуть інформаційну кампанію, у межах якої поширюють інформацію, нібито це українська армія збирається провести серію терактів.

Про те, що окупанти можуть вдатися до провокацій на Великдень і вже готують для цього "інформаційний ґрунт", попередив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО).

У Центрі наголосили, що Росія знову використовує прийом "інформаційного алібі".

"Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових рф", – йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.

При цьому пропагандисти навтіь називають конкретні області, де таке може відбутися:

Запорізька,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Харківська.

У Центрі наголосили, що в цих регіонах швидше за все працюють диверсійно-розвідувальні групи, і закликали українців бути максимально уважними та обережними.

Подібні заяви з такими звинуваченнями, ніби провокації готує Україна, поширювало і Міноборони Росії. У російському відомстві казали, що нібито "Київ готує "витончені жахливі провокації" з численними жертвами".

Окупанти обстріляли ракетами Київ, Львів та Дніпропетровщину

Нагадаємо, вранці в понеділок, 18 квітня, російські загарбники обстріляли ракетами Київ, Львів та Дніпропетровщину.

У Києві місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів та дим. На Дніпропетровщині постраждали двоє людей у Синельниківському районі – там ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт. Був також "приліт" у Павлоградському районі: людей не зачепило, але було зруйновано залізничну інфраструктуру.

У Львів прилетіло чотири ракети. Три з них потрапили у військовий об’єкт – склади, які не використовувалися. Четверта влучила у цивільний об’єкт – шиномонтаж.

Внаслідок ракетного обстрілу окупантами у Львові станом на цей час загинули семеро людей, 11 постраждали, серед них – дитина. Троє поранених перебувають у важкому стані.

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