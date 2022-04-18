В РФ заговорили про серію терактів в Україні на Великдень і вже вигадали собі "алібі"

В РНБО закликали українців бути обережними, адже Кремль може готувати провокації у великодню ніч.
Російські війська можуть готувати провокації в Україні на великодні свята. А щоб відвести від себе підозру і забезпечити собі "алібі", вони вже ведуть інформаційну кампанію, у межах якої поширюють інформацію, нібито це українська армія збирається провести серію терактів.
Про те, що окупанти можуть вдатися до провокацій на Великдень і вже готують для цього "інформаційний ґрунт", попередив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО).
У Центрі наголосили, що Росія знову використовує прийом "інформаційного алібі".
"Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових рф", – йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.
При цьому пропагандисти навтіь називають конкретні області, де таке може відбутися:
- Запорізька,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Сумська,
- Харківська.
У Центрі наголосили, що в цих регіонах швидше за все працюють диверсійно-розвідувальні групи, і закликали українців бути максимально уважними та обережними.
Подібні заяви з такими звинуваченнями, ніби провокації готує Україна, поширювало і Міноборони Росії. У російському відомстві казали, що нібито "Київ готує "витончені жахливі провокації" з численними жертвами".
Окупанти обстріляли ракетами Київ, Львів та Дніпропетровщину
Нагадаємо, вранці в понеділок, 18 квітня, російські загарбники обстріляли ракетами Київ, Львів та Дніпропетровщину.
У Києві місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів та дим. На Дніпропетровщині постраждали двоє людей у Синельниківському районі – там ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт. Був також "приліт" у Павлоградському районі: людей не зачепило, але було зруйновано залізничну інфраструктуру.
У Львів прилетіло чотири ракети. Три з них потрапили у військовий об’єкт – склади, які не використовувалися. Четверта влучила у цивільний об’єкт – шиномонтаж.
Внаслідок ракетного обстрілу окупантами у Львові станом на цей час загинули семеро людей, 11 постраждали, серед них – дитина. Троє поранених перебувають у важкому стані.
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