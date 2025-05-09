Як уберегти сім'ю від хвороб 10 травня: яке свято і день ангела

У народі вірили, що обов'язково потрібно брати участь у святкових обрядах і збирати трави.

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10 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

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Яке церковне свято 10 травня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 10 травня

За новим церковним календарем, 10 травня в Україні церква відзначає апостола Симона Зилота, святителя Симона Києво-Печерського, мучеників Алфія, Філадельфа, Кипріяна, Онисима, Еразма; мученика Ісихія Антіохійського, преподобної Ісидори і блаженної Єгипетської Таїсії; Києво-Братської ікони Божої Матері. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 10 травня

Симон Зилот (Кананіт) - один із 12 апостолів Ісуса Христа. Про нього відомо небагато: точна дата і місце смерті викликають суперечки, так само як і місце його поховання. Апостол Симон згадується в Євангелії від Марка і від Луки. Точно відомо, що Симон вирізнявся старанністю служби своєму вчителю.

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Святитель Симон Печерський жив у XII столітті і прийняв постриг у ченці в Києво-Печерському монастирі. Був висвячений на єпископа. Святитель написав кілька релігійних творів. Мощі святого зберігаються в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Святий Онисим і брати Алфій, Філадельф, Кипріан разом з іншими 15 мучениками постраждали за віру Христову в III столітті. Усі разом вони походили з Італії і були страчені як християни за наказом імператора Декія.

Святий мученик Ісихій Антіохійський обіймав високий пост у палаці римського імператора Максиміана. Коли імператор видав указ усіх християн звільнити зі служби, Ісихія перевели в жіночу прислугу. Максиміан намагався переконати свого радника, вказуючи йому на принизливу посаду, яку він обіймає. Але за відмову зректися Христа імператор наказав втопити Ісихія.

Преподобна Ісидора була черницею Тавеннійського монастиря в Єгипті в IV столітті.

Свята Таїсія жила в Єгипті в V столітті. Вона вирізнялася своєю любов'ю і турботою до оточуючих, а також допомогою монахам. У своєму будинку Таїсія надавала їм притулок.

Народні традиції та прикмети

Симона Зилота в народі називали Семеном Зельником. У цей день збирали лікувальні трави. Особливо важливим такий день вважався для знахарів. Трави, зібрані цього дня, так і називали - Семенове зело. Люди вірили, що Семен дає цілющу силу травам цього дня.

Важливо було зібрати трави і приготувати зілля ще до заходу сонця. Збір трав - особливий обряд, його супроводжували такою приказкою:

"Матір Божа ходила, зілля народила, відром поливала - нам на допомогу давала".

Цього дня коровам давали їсти жовті трави та квіти. Це вважалося добрим для майбутніх молочних продуктів. А олію, яку збирали з сьогоднішнього молока, тримали як лікувальну, - її давали дітям, щоб були здорові.

У народі є така прикмета: якщо на Симона Зилота видно хмари, то слід викинути з хати коцюбу, лопату та поміло, тоді дім буде захищений від грому.

Часто збір зілля супроводжувався жіночим гулянням. Жінки зранку збиралися в одній хаті, одягали чисті гарні сорочки і готували разом смачний обід. Потім несли їжу в ліс і там після збору трав сідали за святковий обід.

У деяких регіонах ці дівочі гуляння супроводжувалися ще й купаннями. Це залежало від наявності водойм.

Що не можна робити 10 травня

У народне свято Семена Зельника не можна:

сваритися й ображатися;

байдикувати;

пліткувати і лихословити;

не слухатися старших;

обманювати.

У народі вірили, що обов'язково потрібно брати участь у святкових обрядах і збирати трави. Це допоможе вберегти сім'ю від хвороб.

Іменини та день ангела 10 травня

За новоюліанським календарем 10 травня в Україні слід привітати Таїсію та Семена.

Ім'я Таїсія має єгипетське коріння, воно означає "присвячена Ісіді". Ісіда - єгипетська богиня, яка вважається ідеалом жіночності.

Семен походить із давньоєврейської мови і перекладається як "почутий Богом".

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