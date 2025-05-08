Якому святому потрібно молитися 9 травня: яке церковне свято і день ангела

9 травня в Україні відзначається народне свято - Весняного Миколая.

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Ікона перенесення мощей Святого Миколая / колаж: Главред, фото: Благовіст, pomisna

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 9 травня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 9 травня

За новим церковним календарем в Україні 9 травня церква вшановує перенесення мощей святителя і чудотворця Миколи з Мир Лікійських у м. Барі, мученика Христофора, преподобного Шіо Мгвімського і преподобного Йосипа Оптинського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 9 травня

Перенесення мощей святителя Миколая відбулося 1087 року. Мощі шанованого святого було перенесено з турецького міста Мир Лікійських до міста Барі в Італії, щоб врятувати від турків-загарбників. Зараз мощі святого перебувають у базиліці Святого Миколая в Барі. Миколай Чудотворець шанується християнами. В Україні є національним святим.

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Про мученика Христофора Лікійського існує дві легенди. Перша оповідає, що він жив у третьому столітті і був гігантським воїном. Поки його намагалися відмовити від віри в Христа, він переконав своєю мужністю перед тортурами язичників увірувати в Христа. Християнство приймали й ті воїни, які вели його на тортури. За іншою версією, Христофор отримав таке ім'я, бо переніс через річку самого Ісуса, коли той був немовлям. На острові Егіна на честь мученика названо монастир.

Преподобний Шио Мгвімський народився в Антіохії Сирській. Сам обрав чернече життя і батьків своїх переконав служити Господу. Разом з Іоаном Зедазнійським вирушив до Грузії проповідувати християнство, але, прагнучи усамітнення, пішов жити в безлюдні ліси в печері. Згодом у нього з'являлися послідовники. Коли їх стало більше 20, вони заснували монастир. Шио залишив ченцям письмові доручення, а сам знову усамітнився. Після смерті похований у заснованій ним обителі.

Преподобний Йосип Оптинський народився в 19 столітті на території Луганської області. Осиротівши, став ченцем у Свято-Введенському монастирі Оптиної пустелі. Ім'я Йосип отримав, коли постригся в ченці, до того ж був Іваном. Пізніше був висвячений на Ієромонаха. Після смерті свого наставника очолював обитель. Його канонізували 2000 року, він входить до Собору 14-ти преподобних Оптинських старців.

Народні традиції та прикмети

9 травня в Україні відзначається народне свято - Весняного Миколая. У народі говорили:

"У кожному році два Миколи: на першого Миколу не буває холодно ніколи, а на другого Миколу не буває тепло ніколи. "Також можна зустріти назви Літній Миколай або Теплий Миколай, оскільки є ще свято Зимового Миколая, яке відзначається 6 грудня.

Після Весняного Миколая починали стригти овець, як каже народна приказка: "До Миколая не сій гречки і не стрижи овечки".

Василь Скуратовський у книжці "Місяцелик" наводить такі приказки до Дня Миколая, що пов'язані з очікуванням нового врожаю та холодною погодою:

до Миколи не буде літа ніколи;

тримай сіно до Миколи, не побоїшся зими ніколи;

як не побачиш до Миколи колоса, то буде плачу й голосу;

не хвались на Юрія посівом, а хвались на Миколи травою;

після Миколи не пускай на сіножаті коней ніколи.

Є кілька прикмет до свята, у які досі вірять у народі:

на Миколая добре садити картоплю;

якщо садити баштан (кабачки, кавуни) після Миколая, то не буде врожаю;

не можна до Весняного Миколая купатися в річках і ставках.

Дуже урочисто день Теплого Миколая проходить у гуцулів. Вони влаштовують цілу "полонинську ходу". Для цього тварин виженуть у полонини. На початку ходи завжди йшов старший з-поміж пастухів, за ним два пастухи з трембітами, далі стадо худоби. Завершували хід усі інші односельці, які бажали приєднатися до урочистостей. Далеко від селища на полонині розводили багаття і здійснювали ритуальне доїння овець.

Що не можна робити 9 травня

Цього року Весняного Миколая припадає на п'ятницю, тому слід утримуватися від продуктів тваринного походження. За християнськими традиціями, п'ятниця - пісний день. Не можна у свято сваритися, сперечатися, лихословити, обманювати і пліткувати.

Віряни відвідують церкву або моляться святому Миколаю вдома. День святковий, тож варто провести його з родиною.

Іменини та день ангела 9 травня

Згідно з чинним церковним календарем, в Україні 9 травня іменини святкують Миколай та Йосип.

Йосип - давньоєврейське ім'я, що означає "він примножить".

Миколай - ім'я має давньогрецьке коріння і перекладається як "переможець народів".

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