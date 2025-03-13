Дочка Путіністки Успенської під кайфом зганьбила матір своєю витівкою

Тетяна Плаксіна неадекватно поводилася і було видно, що вона перебуває під "чимось".

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Успенська зганьбилася із залежною дочкою / Колаж Главред, фото Instagram/ uspenskayalubov_official

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Дочка путіністки Плаксіної в неадекваті потрапила на відео

Що говорить сама Успенська

Російська співачка Любов Успенська, яка яро підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, намагається вивести в люди свою наркозалежну доньку Тетяну.

Цього разу путіністка давала коротке інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ разом із донькою. На відео Успенська коментує свої виступи з молодими артистами, а в цей час Тетяна корчить різні гримаси і має абсолютно неадекватний вигляд.

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Вона то посміхається, то робить сумний вираз обличчя, постійно хитається і не може стояти на одному місці.

"Зі мною", - повільно промовляє вона, відповідаючи на запитання про те, з ким із молодих виконавців збирається записувати дует її мати.

Дочка Успенської залежна / Фото Instagram/pacha_tati

При цьому Успенська пізніше публікує відео, на якому її дочка ледь ворушачись, виконує танець на жердині. Успенська пише в пості під відео, що її дочка "не така". "Я пережила велике горе, але й великі радощі тому, що вона настільки працьовита і вміє присвячувати весь свій час гарним справам: танцювати, співати, писати музику і не байдикувати, як багато молодих людей, які проводять свій час у клубах, тусовках. Слава богу, що моя донька інша, що вона не схожа, хоча були великі складнощі, які ми давно вже пережили", - лицемірить зрадниця.

Дочка Успенської покрутилася на жердині / Фото Instagram/uspenskayalubov_official

До речі, сама путіністка має не кращий вигляд, ба більше, вона налякала своїх підписників зовнішнім виглядом, багато хто навіть припустив, що і сама Успенська балується "забороненою".

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Успенська повідомила, що у неї зникла дочка - Тетяна Плаксіна. Успенська звернулася до глави Федерального проекту з безпеки і боротьби з корупцією країни-окупанта Віталія Бородіна. Тетяну не можуть знайти вже другу добу.

Нещодавно московський суд повернув путіністці Любові Успенській її позов до Кіркорова на 10 млн рублів. До цього Успенська зажадала видалити всі публікації, в яких згадувалося інтерв'ю Кіркорова. Невдоволення у співачки викликали слова артиста про те, що вона "жебрачка", яка "виклянчує шмотки і подарунки".

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Хто така Любов Успенська? Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, здобула в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

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