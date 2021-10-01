Лікар назвала "особливий" симптом штаму Дельта: таких проявів в минулому майже не було

Що турбує інфікованих дельтою / Фото Reuters

Дельта-штам в Україні став домінантним серед нових COVID-випадків, повідомив 27 вересня головний санітарний лікар України Ігор Кузін −, а отже, більшості людей варто бути готовими до зустрічі саме з таким різновидом вірусу.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук зауважила, що Дельта-штам часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію – це незначні катаральні явища, проноси. Таких проявів раніше, під час перших хвиль коронавірусної інфекції, майже не було. передає ТСН.

"Але і звичайне першіння у горлі з невеликим нежитем теж можуть бути проявами "Дельта"-штаму", – каже лікарка. Вона також додала, що у разі легкого перебігу хвороби, коли пацієнт перебуває вдома і немає потреби в госпіталізації, одужання настає протягом двох тижнів.

"Якщо ж хвороба перебігає важко, нашаровуються ускладнення, пацієнт перебуває в інфекційному стаціонарі – тут вже прогнозувати майже неможливо. Від 10-14 днів до місяця і більше", – розповіла Світлана Гук.

Що відомо про штам Дельта