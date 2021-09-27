Дельта-штам COVID-19 домінує в Україні: у МОЗ назвали його симптоми

Кузін розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні / УНІАН

Більшість нових виявлених випадків коронавірусу в Україні припадає на індійський штам коронавірусу, відомий як Дельта. Швидкість поширення COVID-19 зросла в рази, а кожен інфікований може в середньому заразити 5-8 осіб, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Варто зауважити, що ми зіткнулися з Дельта-штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку - Альфа-штам. Він поширювався не так швидко. Швидкість поширення дельти зросла в рази", - розповів Кузін в інтерв'ю для РБК-Україна.

"Ми точково беремо інформацію з кожної області та бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються - це Дельта", - додав Кузін.

Також головний санлікар України зазначив, що клінічний перебіг COVID-штаму Дельта дещо інший. Початкові симптоми також дещо відрізняються.

Читайте такжеНаслідки COVID-штаму Дельта у дітей: педіатр попередила про серйозні ускладнення"Не в 100% випадків є кишкові розлади тощо. Це по суті 5-7% від загальної кількості. Зазвичай перебіг коронавірусної хвороби, і Дельта-штаму зокрема, починається як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція: це нежить, слабкість, підвищення температури тіла. У вакцинованих людей у разі інфікування спостерігається стерта субклінічна форма захворювання, яка протікає простіше та без типових симптомів", - пояснив Кузін.

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Як повідомляв Главред, українці, які потрапляють в лікарні з коронавірусом, в більшості скаржаться на розлади шлунково-кишкового тракту. При цьому аносмія - втрата смаку і нюху - зустрічається набагато рідше. Про такі симптоми COVID-19 у своїх пацієнтів розповів директор Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Микола Стовбан.

Симптомом коронавірусу COVID-19 у дітей можуть бути судоми, включаючи епілептичний статус. До такого висновку дійшли вчені за результатами проведеного дослідження.

Кандидат медичних наук, лікар-педіатр Євген Комаровський вважає, що від різних варіацій коронавірусу, серед яких і Дельта, може допомогти захиститися вакцинація. Після того, як людина зробила щеплення, в її організмі виробляється величезна кількість антитіл, які можуть бути спрямовані на блокування вірусу.