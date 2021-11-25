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У США після 20 років досліджень почнуть випробування вакцини проти хвороби Альцгеймера

25 листопада 2021, 18:01

Назальна вакцина розпорошує ліки протоллін в носовий хід для активації роботи імунних клітин з метою видалення бета-амілоїдних бляшок в головному мозку.

Хвороба Альцгеймера
Вчені проведуть експеримент за участю людей для випробування назальної вакцини від хвороби Альцгеймера / Audie Dewey / flickr.com

У США після 20 років досліджень вчених починаються випробування препарату у вигляді вакцини від хвороби Альцгеймера. Вакцина-спрей для носа зменшила бета-амілоїдні бляшки у мишей, і відтепер в експерименті візьмуть участь люди. Вакцина грунтується на дослідженнях, згідно з якими стимуляція імунної системи може посприяти позбавленню від бета-амілоїдних бляшок в головному мозку.

Brigham and Women's Hospital зробив заяву про те, що вчені починають випробування вакцини проти хвороби Альцгеймера у вигляді спрею для носа, що раніше зменшила бета-амілоїдні бляшки у мишей, за участю людей. Вакцина повинна запобігти або уповільнити розвиток хвороби.

В експерименті візьмуть участь 16 осіб з симптомами Альцгеймера, вік яких – від 60 до 85 років. Йдеться про отримання ними двох доз вакцини з інтервалом в один тиждень.

В основі вакцини - десятиліття досліджень, які припускають, що стимуляція імунної системи може посприяти позбавленню від бета-амілоїдних бляшок в головному мозку.

Подібні бляшки є ознакою хвороби Альцгеймера. Вони з'являються, коли частини бета-амілоїдного білка накопичуються між нервовими клітинами, внаслідок чого потенційно порушується здатність людини до мислення або спогадів. Вакцина розпорошує препарат протоллін в носовий хід, щоб активувати імунні клітини з метою видалення таких бляшок.

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Така концепція не несе в собі будь-якої новизни, але наразі вона особливо актуальна, оскільки у вчених відтепер більше розуміння того, як слід лікувати цю хворобу.читайте такожХвороба Альцгеймера: риса особистості, яка вдвічі збільшує ризик розумового занепаду

"Ідея активації імунних клітин стає центральною в ідеї лікування хвороби Альцгеймера", - зазначив професор науки про мозок Університету Невади у Лас-Вегасі Джеффрі Каммінгс. За його словами, назальний спрей краще доставляє ліки протолін до імунних клітин, ніж інгалятор або крапельниця.

Підкреслюється, що результати експерименту можуть показати, як запобігти прогресуванню хвороби, оскільки учасники повинні бути на ранній стадії хвороби з хорошим здоров'ям. Перш ніж перейти до масштабних випробувань, слід з'ясувати, наскільки безпечна вакцина, і яку дозу слід вводити.читайте такожАльцгеймер: ознаки в очах можуть сигналізувати про те, що ви перебуваєте в групі ризику

Примітно, що в червні поточного року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) вперше за 20 років схвалило перші і нові ліки від хвороби Альцгеймера. Йдеться про вливання антитіл під назвою Адухельм. Втім, схвалення препарату викликало сумніви, тому що при його застосуванні не спостерігалося остаточного поліпшення пам'яті або пізнавальних здібностей під час клінічних випробувань.

Нагадаємо, раніше міжнародна команда під керівництвом дослідників Кембриджського університету з'ясувала, що хвороба Альцгеймера швидко прогресує через те, що нейродегенеративне порушення припадає відразу на декілька областей мозку, а не починається в одній точці.

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