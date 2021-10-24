УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

"Їдуть і не знають, як туди потрапили": вчені дізналися про проблеми з пам'яттю після COVID-19

24 жовтня 2021, 07:48

Когнітивні порушення фіксуються навіть через 7 місяців після того, як людина перехворіла на коронавірус.

коронавірус
Близько 24% пацієнтів, які перенесли COVID-19, скаржаться на проблеми з когнітивними функціями-вчені / Daniel Foster / flickr.com/

Близько 24% людей, які одужали від COVID-19, стикаються з проблемами, пов'язаними з когнітивними труднощами. Йдеться, серед іншого, про проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, швидкістю обробки інформації і фокусуванням. Порушення фіксуються у пацієнтів різних вікових груп, причому навіть за 7 місяців після хвороби. Про це йдеться в дослідженні вчених Медичної школи Ікана (США).

Як повідомляє NBC News, вчені протестували 740 пацієнтів, які проходили курс лікування за системою Mount Sinai в Нью-Йорку з перших днів початку пандемії COVID-19. З'ясувалося, що приблизно у 24% людей, які вилікувалися від коронавірусу, присутні когнітивні труднощі. Вони скаржаться на проблеми зі швидкістю обробки інформації, пам'яттю, багатозадачністю і фокусуванням.

"Ми спостерігаємо довготривалі когнітивні порушення в різних вікових групах", - сказала авторка дослідження Жаклін Беккер і додала, що порушення помітні навіть за 7 місяців після того, як людина перенесла хворобу.

У новому дослідженні акцентується увага на тому, що найбільш поширеним порушенням, на яке скаржиться кожен четвертий пацієнт, є проблема зі збереженням вже нових спогадів. Перехворівшим на коронавірус важко їх відтворювати. Крім того, учасники тестування розповіли про складнощі з виконавчими функціями, серед яких здатність до планування, ініціативи, організації та судження. Також їм складно обробляти інформацію.

Примітно, що такі проблеми можуть бути як у літніх, так і у молодих людей, а легка форма хвороби не захищає від вищевказаних наслідків. У зв'язку з цим Беккер рекомендує, щоб пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію, тестували на психічні порушення, незалежно від того, в якій віковій категорії знаходиться пацієнт.

Реклама

ЛІкарка Хелен Лаврецькі, професорка психіатрії і директорка клініки Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі, вважає, що низка пацієнтів не можуть за собою доглядати після того, як їх виписали з лікарні. У них присутні проблеми із запам'ятовуванням нової інформації.читайте такожСкільки зберігається імунітет у тих, хто перехворів на коронавірус - відповідь вчених

"Вони не можуть функціонувати, не можуть думати, їх пам'ять порушена, вони збиваються з пантелику. Коли вони їдуть кудись, то кажуть, що не знають, як вони туди потрапили", - підкреслила Лаврецькі.

Дивіться відео ТСН - у ВООЗ очікують, що пандемія COVID-19 затягнеться до 2022 року

Вчені про коронавірус COVID-19

Вчені з Великобританії стверджують, що якщо людина перенесла коронавірусну інфекцію, після чого зробила щеплення вакцинами Pfizer або Moderna, то вона може отримати "надлюдський імунітет" від хвороби. На думку дослідників, за такого сценарію людина отримує "гнучкі" антитіла, які зможуть захистити її від різних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2.

Британські вчені з Центру вірусних досліджень MRC-Університету Глазго вважають, що частина людей може не заразитися COVID-19 через генетичні особливості. Як вважають дослідники, у низки людей варіація гена OAS1 може "розпізнавати" деякі види вірусу, такі як коронавірус. Однак не можна виключати, що нові штами зможуть обійти подібний захист.

viber
новини США вчені коронавірус новини Коронавірус наслідки
Зараз ви переглядаєте новину «"Їдуть і не знають, як туди потрапили": вчені дізналися про проблеми з пам'яттю після COVID-19». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Названо 3 звичайних предмета у вашому домі, які приносять достаток і щастяНазвано 3 звичайних предмета у вашому домі, які приносять достаток і щастя Зимова гума: яка вона буває і коли на неї потрібно переходитиЗимова гума: яка вона буває і коли на неї потрібно переходити Прикмети на 24 жовтня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в бідуПрикмети на 24 жовтня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в біду Настя Каменських топлес влаштувала забави в ліжкуНастя Каменських топлес влаштувала забави в ліжку Алек Болдвін під час знімань фільму випадково застрелив операторкуАлек Болдвін під час знімань фільму випадково застрелив операторку

Останні новини

09:04

Українця оштрафували за куплений на AliExpress GPS-трекер: що відомо

08:58

Коронавірус в Україні 24 жовтня: за добу понад 20 тисяч нових заражень COVID-19

08:45

Чому така висока смертність від COVID-19 в Україні? Погляд

08:29

Місцями до 9 градусів морозу: якою буде погода в неділю, 24 жовтня

07:48

"Їдуть і не знають, як туди потрапили": вчені дізналися про проблеми з пам'яттю після COVID-19 Відео

Реклама
06:37

Путін бачить загрозу в самому існуванні України Погляд

06:20

У великій родині обличчям не клацай: рецензія на мульфільм Сімейка Аддамс 2 Відео

05:40

Найсмачніша закуска: рулетики з шинки за 7 хвилин Відео

05:11

Чи можна вакцинуватися від COVID-19 людині після інсульту - відповідь лікаря

04:29

Міжнародний день тещі: душевні привітання та оригінальні картинки

04:04

Ізраїльський лікар розвіяв міфи про побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу

03:30

Гороскоп на 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошовий бонус або обман Відео

03:29

Фрукт або фруктовий сік - що краще для дітей: Комаровський здивував відповіддю

02:34

Як часто можна їсти курятину, а кому від цього м'яса варто відмовитися - відповідь дієтолога Відео

02:01

В Одеській області закохані підлітки втекли до лісу

01:17

Чорна п'ятниця 2021: як не купувати зайвого в день розпродажів

01:10

Сибірські холоди і сніг: яким буде листопад в Україні Відео

00:12

Прикмети на 24 жовтня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в біду Відео

23 жовтня, субота
23:55

Стрілянина на знімальному майданчику. режисер вперше прокоментував трагедію Відео

23:33

DZIDZIO влаштував погоню за грошима для глядачів у кінотеатрі

Реклама
23:28

Опалювальний сезон: експерт вказав на нову проблему України Відео

23:03

Столичний ресторан потрапив до гучного скандалу через ігнорування карантину

22:36

Повного локдауну не уникнути: ще одна область йде на карантин Відео

22:20

Навіть не могла собі уявити, що Путін анексує Крим - Меркель

22:03

Загроза для України: Північний потік-2 можуть запустити ще до сертифікації Відео

21:47

У МОЗ розповіли, чим небезпечні "солі" та як розпізнати наркомана

21:18

"Маніпуляція": в Україні відповіли Путіну на заяви про стан ГТС Відео

20:57

Виявлено нову користь кави для здоров'я людини

20:37

Привернете біду: названо три речі, які не можна робити після заходу сонця Відео

20:13

Софія Ротару зворушливо вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка

19:52

У ТКГ "рознесли" Росію через місію ОБСЄ на Донбасі Відео

19:41

Газпром шантажує Молдову та погрожує "перекрити краник" Відео

19:19

Чи варто вакцинуватися тим, хто перехворів на коронавірус: відповідь лікарів Відео

19:08

Як відправити "Передзвони мені" на Лайф, Київстар і Водафон

19:06

Хто такі антивакцинатори, і що з ними робити Погляд

18:53

В Україну рухається лютий холод з сильним морозом Відео

18:31

Саашквілі написав листа меру Львова

18:00

"Просто конвеєр трупів": лікар розповів про жахи в інфекційній лікарні Києва Відео

17:40

Більше мільйона українських пенсіонерів отримають доплати: кому і скільки належить Відео

17:28

Була на висоті 10 метрів: у Нікополі вагітна жінка повисла на величезному дереві

Реклама
17:06

Чоловік загиблої українки на зйомках фільму з Болдвіном вперше зробив заяву Відео

16:34

Молодик в листопаді 2021: що потрібно робити, щоб залучити енергію грошей

16:14

"Пощади не чекайте": у Генпрокуратурі та МВС попередили COVID-фальсифікаторів Відео

16:05

Коли коронавірус в Україні вийде на плато: експерт назвав терміни Відео

15:46

Зеленський запропонував РФ "газову" угоду: у Кабміні розповіли, як від цього виграє Україна

15:34

В Україні "повна катастрофа": хворі з купленими COVID-сертифікатами заполонили лікарні Відео

15:14

Привітання з днем весілля: в прозі, своїми словами і в віршах - душевні побажання молодятам

15:03

Тіна Кароль роздяглася до трусів на підтримку нового альбому: показала себе з усіх ракурсів

14:35

Ціни на бензин і паливо в Україні різко "злетіли" Відео

14:07

Куля прошила наскрізь: як від руки Болдвіна загинула українка Гатчинс

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти