"Їдуть і не знають, як туди потрапили": вчені дізналися про проблеми з пам'яттю після COVID-19

Близько 24% пацієнтів, які перенесли COVID-19, скаржаться на проблеми з когнітивними функціями-вчені / Daniel Foster / flickr.com/

Близько 24% людей, які одужали від COVID-19, стикаються з проблемами, пов'язаними з когнітивними труднощами. Йдеться, серед іншого, про проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, швидкістю обробки інформації і фокусуванням. Порушення фіксуються у пацієнтів різних вікових груп, причому навіть за 7 місяців після хвороби. Про це йдеться в дослідженні вчених Медичної школи Ікана (США).

Як повідомляє NBC News, вчені протестували 740 пацієнтів, які проходили курс лікування за системою Mount Sinai в Нью-Йорку з перших днів початку пандемії COVID-19. З'ясувалося, що приблизно у 24% людей, які вилікувалися від коронавірусу, присутні когнітивні труднощі. Вони скаржаться на проблеми зі швидкістю обробки інформації, пам'яттю, багатозадачністю і фокусуванням.

"Ми спостерігаємо довготривалі когнітивні порушення в різних вікових групах", - сказала авторка дослідження Жаклін Беккер і додала, що порушення помітні навіть за 7 місяців після того, як людина перенесла хворобу.

У новому дослідженні акцентується увага на тому, що найбільш поширеним порушенням, на яке скаржиться кожен четвертий пацієнт, є проблема зі збереженням вже нових спогадів. Перехворівшим на коронавірус важко їх відтворювати. Крім того, учасники тестування розповіли про складнощі з виконавчими функціями, серед яких здатність до планування, ініціативи, організації та судження. Також їм складно обробляти інформацію.

Примітно, що такі проблеми можуть бути як у літніх, так і у молодих людей, а легка форма хвороби не захищає від вищевказаних наслідків. У зв'язку з цим Беккер рекомендує, щоб пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію, тестували на психічні порушення, незалежно від того, в якій віковій категорії знаходиться пацієнт.

Реклама

ЛІкарка Хелен Лаврецькі, професорка психіатрії і директорка клініки Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі, вважає, що низка пацієнтів не можуть за собою доглядати після того, як їх виписали з лікарні. У них присутні проблеми із запам'ятовуванням нової інформації.читайте такожСкільки зберігається імунітет у тих, хто перехворів на коронавірус - відповідь вчених

"Вони не можуть функціонувати, не можуть думати, їх пам'ять порушена, вони збиваються з пантелику. Коли вони їдуть кудись, то кажуть, що не знають, як вони туди потрапили", - підкреслила Лаврецькі.

Дивіться відео ТСН - у ВООЗ очікують, що пандемія COVID-19 затягнеться до 2022 року

Вчені про коронавірус COVID-19

Вчені з Великобританії стверджують, що якщо людина перенесла коронавірусну інфекцію, після чого зробила щеплення вакцинами Pfizer або Moderna, то вона може отримати "надлюдський імунітет" від хвороби. На думку дослідників, за такого сценарію людина отримує "гнучкі" антитіла, які зможуть захистити її від різних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2.

Британські вчені з Центру вірусних досліджень MRC-Університету Глазго вважають, що частина людей може не заразитися COVID-19 через генетичні особливості. Як вважають дослідники, у низки людей варіація гена OAS1 може "розпізнавати" деякі види вірусу, такі як коронавірус. Однак не можна виключати, що нові штами зможуть обійти подібний захист.