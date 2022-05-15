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Як позбутися від молі в шафах: ефективні способи

15 травня 2022, 04:21

Зараз на ринку повно різноманітних засобів від молі, проте в умовах війни такі засоби можуть бути недоступні або ж не по кишені.

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Як позбавиться від молі в шафі

Навесні в квартирах часто виникає неприємна проблема - з'являється міль. Найчастіше - через неправильне зберігання речей в шафах і вологості. Також моль може потрапити в квартиру через вікно або вентиляцію, або разом з пакетами з магазину і навіть на одязі людини і шерсті тварин.

Зараз на ринку повно різноманітних засобів від молі, проте в умовах війни такі засоби можуть бути недоступні або ж не по кишені. Тому можна використовувати звичайні засоби, які є практично на кожній кухні. І до речі, такі засоби бувають більш ефектвнішими, ніж різноманітна хімія.

Моль в квартирі буває різною, але найчастіші види в квартирі:

  • платтяна,
  • шубна,
  • зернова
  • капустяна.

Просто знищувати моль - даремно. Потрібно знайти гніздо, звідки моль з'являється і розмножується.

Шукайте це гніздо в темних і важкодоступних місця х- комора, шафа, антресоль, книжкові полиці. Якщо виявите, то річ швидше за все буде безнадійно зіпсована, зберігати або відновлювати її не варто, просто викидайте. А потім розкладіть спеціальні мішечки із захистом.

Як зробити мішечок із захистом

Моль боїться сонячного світла, високих або низьких температур і певних запахів. Так як забезпечити сонячне світло в шафі неможливо, а морози вже пройшли, використовуйте домашні засоби.

Найнеприємніші запахи для молі - це гвоздика і лавровий лист. Візьміть гвоздику, подрібніть в кавомолці. Зі старих капронових колготок зробіть мішечки і покладіть туди по 1 чайній ложці гвоздики. Такі ж мішечки можна зробити з лавровим листом.

Розкладіть ці мішечки в шафах, на полицях, в складках одягу, в кишені. Можна покласти в взуття з натуральним хутром.

Ще можна використовувати: траву ромашки, лаванду, тютюн, полин, пижмо, лаванду. Можна розкласти апельсинові скоринки і каштани.

Найефективніші засоби - часник, гвоздика і розмарин.

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