РФ хоче піти у наступ з військами КНДР: розвідка розповіла про плани ворога

Росіяни готуються до ще однієї спроби масштабного наступу, для цього їм потрібні додаткові сили.

https://glavred.net/front/rf-hochet-poyti-v-nastuplenie-s-voyskami-kndr-razvedka-rasskazala-o-planah-vraga-10676813.html Посилання скопійоване

Північнокорейців почали вербувати для перекидання в Росію / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Головне:

Росія готується до нового наступу з залученням військ КНДР

У КНДР вербують військових для перекидання в РФ

До Росії може прибути 6 тисяч північнокорейців

Країна-агресорка Росія може розпочати великий літній наступ на Україну за допомогою військових з КНДР. Про це, як пише Sky News, попередило розвідувальне агентство Південної Кореї.

Повідомляється, що для нового наступу, який планується у липні, або серпні, росіяни можуть задіяти велику кількість північнокорейських військових. У розвідці вважають, що КНДР може перекинути в Росію 6 тисяч додаткових військовослужбовців.

відео дня

Напередодні член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен заявив, що Північна Корея вже почала вербувати солдатів для відправки до Росії.

Ці дані свідчать про те, що, ймовірно, зустріч диктатора КНДР Кім Чен Ина з Сергієм Шойгу, яка відбулася минулого тижня, була присвячена саме обговоренню питань щодо направлення північнокорейських військових до РФ.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Перекидання військ КНДР в Росію - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що диктатор Кім Чен Ин вирішив відправити в країну-агресорку Росію північнокорейських саперів та будівельників нібито для того, щоб відновлювати Курську область.

Раніше у Південній Кореї вже попереджали, що у липні або серпні Північна Корея може направити додаткові війська в Росію для участі у війні проти України, в обмін на те, що Пхеньян, імовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет.

Нещодавно аналітики ISW попередили, що у випадку направлення КНДР своїх військ на територію України для допомоги Росії, це буде суттєвим "переломом" на полі бою. Окупаційна армія зможе поліпшити здатність підтримувати свої одночасні наступальні операції на кількох напрямках.

Читайте також:

Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред