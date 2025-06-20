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У РФ є ресурс для наступу: Загородній назвав головне завдання України

Анна Ярославська
20 червня 2025, 10:04
139
Якщо необмежений ресурс розділити на частини і вибити з нього ключові "вузькі" місця, то він не відіграватиме ролі.
Тарас Загородній, Путін, військові рф
Тарас Загородній назвав головне завдання України у війні з РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Головні тези:

  • Потрібно виходити з найгіршого варіанту планування
  • У РФ є людський ресурс для наступу
  • Україна повинна підірвати російську економіку

У Росії достатньо ресурсів для того, щоб продовжувати війну. При цьому Україна повинна вибудовувати свою стратегію оборони так, щоб підірвати російську економіку. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, військове планування завжди виходить із найгірших варіантів. Таким чином, Україна повинна виходити з того, що ресурси Росії не обмежені.

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"Для наступу у Росії людський ресурс є. Для повільного і в'язкого наступу. Якби зберігалася висока ціна на нафту, як за попередньої американської адміністрації, то у війні Росія б вигравала, тому що у неї був би ресурс, який би поступово просувався, були б гроші, щоб купувати контрактників, заплатити тому самому Кім Чен Ину та іншим. Такого ресурсу в Росії явно більше", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Загородній вважає, що наше завдання - підірвати російську економіку. Адже необмежений ресурс, якщо його розділити на частини і вибити з нього ключові "вузькі" місця, не грає ролі.

"Якщо Україна, наприклад, паралізує залізничний транспорт, то наявність у РФ необмеженого ресурсу вже не відіграє великої ролі, оскільки вона не зможе вчасно підвезти солдатів і озброєння на поле бою. Ну і що, що в Росії є ресурси, якщо немає можливості їх підвезення?", - пояснив він.

"Загалом, те, що у Росії є ресурс, ми розуміємо. Наше завдання - знайти слабку точку, удар по якій перетворить цей ресурс з активу на пасив", - додав Загородній.

Дивіться відео - Інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду:

Як писав Главред, представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук вважає, що станом на сьогодні немає жодних умов для висадки російського морського десанту в Одесі. За його словами, висадка десанту може відбуватися тільки назустріч сухопутному угрупованню військ.

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак вважає, що загроза прямого наступу на Суми реальна. Російська Федерація вже контролює майже 250 квадратних кілометрів території Сумської області, і це дуже багато. Крім того, щодня військова присутність окупантів на Сумщині розширюється. У такій ситуації можуть початися дуже серйозні бомбардування міста Суми.

Тим часом у РФ заявили про формування нової 71-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ на базі 200-ї окремої мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу "Ленінградського військового округу", яка раніше входила до складу Північного флоту і мала статус "арктичної". Цей факт може також свідчити і про наростаючу загрозу для країн Балтії, вважають у Defense Express.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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