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ISW розкрив мету заяв Кремля про масштабні успіхи на фронті

Віталій Кірсанов
20 вересня 2026, 08:39
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Аналітики вважають, що перебільшення масштабів захоплених територій є частиною довгострокової стратегії Кремля.
ISW розкрив мету заяв Кремля про масштабні успіхи на фронті
ISW розкрив мету заяв Кремля про масштабні успіхи на фронті / Колаж: Главред, фото kremlin, Міноборони РФ

Коротко:

  • Оцінки ISW щодо ситуації на фронті відрізняються від російських заяв
  • В армії РФ сформувалася культура постійного спотворення інформації

Росія використовує завищені заяви про просування своїх військ на фронті як інструмент інформаційної кампанії, покликаної переконати Україну та її західних партнерів у нібито неминучій перемозі РФ. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що перебільшення масштабів захоплених територій є частиною довгострокової стратегії Кремля. Її мета - створити враження, ніби українська оборона близька до краху, а Києву та його союзникам слід змиритися з російськими вимогами.

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В ISW звернули увагу й на час активізації такої риторики. Вона посилилася на тлі виборів до Держдуми Росії та напередодні відкриття Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, коли увага міжнародної спільноти до війни в Україні є особливо високою.

19 вересня Міністерство оборони РФ заявило, що з початку 2026 року російська армія нібито захопила понад 5 300 квадратних кілометрів української території та понад 220 населених пунктів. При цьому лише у вересні, за версією російського відомства, йдеться про понад 670 квадратних кілометрів та 27 населених пунктів.

Однак розрахунки ISW значно відрізняються від російських заяв. За даними аналітиків, фактично російські війська у 2026 році захопили близько 147,7 квадратного кілометра та 40 населених пунктів. При цьому з урахуванням втрат чистий приріст становить мінус 20 населених пунктів.

Якщо ж врахувати території, куди російським підрозділам вдалося проникнути, але які вони не контролюють повністю, загальна площа становить близько 718,8 квадратних кілометрів. Навіть цей показник суттєво менший за цифри, озвучені російським Міноборони.

Водночас українські сили, за оцінкою ISW, протягом року звільнили щонайменше 972,56 квадратних кілометра території та 60 населених пунктів.

Аналітики також припускають, що завищені дані можуть бути пов’язані не лише зі свідомою пропагандою. У російській армії, за їхньою оцінкою, сформувалася культура постійного спотворення інформації, що позначається на системі звітності та оцінці ситуації на полі бою.

При цьому ISW характеризує реальну ситуацію на фронті як протилежну тій, яку намагається представити російська сторона. За оцінкою інституту, українські війська зберігають стратегічну та оперативну ініціативу з кінця 2025 року. Російське просування практично зупинилося з березня 2026 року, тоді як ЗСУ проводили успішні контратаки на Куп’янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.

Чи може РФ готувати масштабний наступ на Київ

Командувач Національною гвардією України Олександр Півненко зазначав, що Росія поки що не має достатніх сил для масштабного наступу на Київ з боку Білорусі чи Чернігівської області, проте за сприятливих для себе умов вона може спробувати створити нову локальну загрозу на півночі України.

За його словами, наразі основні зусилля російської армії зосереджені на інших ділянках фронту.

"Поки що у них немає наступальних можливостей на цьому напрямку, бо немає стільки людей. Приблизно потрібно 70 тисяч військовослужбовців, щоб створити там 10–20-кілометрову буферну зону, як вони собі планували. Ми цього не бачимо, розвідка цього не бачить. У планах, можливо, це у них є за сприятливих умов", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що командування країни-агресора Росії стягує бронетехніку та підрозділи дронів на Добропільський напрямок, готуючи механізовані штурми восени 2026 року.

Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну карту бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. За інформацією аналітиків, на Слов’янському напрямку арміям РФ вдалося розширити зону контролю поблизу села Каленіки Краматорського району.

Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко попереджав, що на початку зими країна-агресор Росія за рахунок резервів може спробувати створити "буферну зону" у Сумській та Чернігівській областях, а також продовжить терор у Києві.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як некомерційна організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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