Від нього залежить стійкість ЗСУ: військовий оцінив загрозу для великого міста

Марія Николишин
9 березня 2026, 10:00
Військовий зауважив, що Україна готує три плани щодо Запорізького напрямку.
Загроза наступу РФ на Запоріжжя / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключові тези:

  • РФ розглядає Запоріжжя як наступний напрямок впливу на ЗСУ
  • У противника достатньо сил для того, щоб реалізувати задуми
  • Але наразі загрози для міста немає

Російська окупаційна армія розглядає Запоріжжя як наступний напрямок впливу на Збройні сили. Це обумовлено кількома факторами. Про це заявив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов в коментарі Радіо свобода.

Він підкреслив, що Запоріжжя є дуже потужним промисловим обласним центром і вплив на місто матиме суттєві наслідки як для промисловості, так і для стійкості ЗСУ.

За його словами, сил у противника більш ніж достатньо для того, щоб реалізувати всі його задуми. Однак наразі загрози для міста немає.

"На даний момент Запоріжжя в безпеці", - наголосив він.

Військовий також додав, що все буде залежить від перебігу подій, які будуть реалізовуватися найближчим часом.

"Вже, залежно від того чим вони завершаться, ми побачимо результат. Тут питання в чому? Я знаю задум головнокомандувача в деталях. Є лише одне питання — чи зможе країна забезпечити достатній ресурс для реалізації цього задуму? Задум дуже хороший. Задум має і певне оперативне бачення, і стратегічне бачення. Ми зазвичай готуємо три плани: тобто один розвиток подій, другий розвиток подій і третій розвиток подій", - підсумував Філатов.

Наступ ворога на Запоріжжя

В ГУР МО України заявляли, що підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.

Зазначається, що дії спецпризначенців дозволили стабілізувати оборону на вигідних для українських захисників рубежах та убезпечити Запоріжжя.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський говорив, що Збройні сили України провели за останній місяць на півдні країни ряд важливих дій з оборони, зокрема було відновлено контроль над близько 400-435 квадратними кілометрами.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що російські війська просунулися в Донецькій області. Зокрема, окупанти досягли успіхів у районі селища Удачне в Покровському районі.

Також відомо, що російські окупаційні війська активізували спроби просування на півдні України та намагаються прорвати оборону вздовж узбережжя колишнього Каховського водосховища, щоб узяти під контроль Степногірськ у Запорізькій області.

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

