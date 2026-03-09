Від нього залежить стійкість ЗСУ: військовий оцінив загрозу для великого міста

Військовий зауважив, що Україна готує три плани щодо Запорізького напрямку.

Загроза наступу РФ на Запоріжжя

Ключові тези:

РФ розглядає Запоріжжя як наступний напрямок впливу на ЗСУ

У противника достатньо сил для того, щоб реалізувати задуми

Але наразі загрози для міста немає

Російська окупаційна армія розглядає Запоріжжя як наступний напрямок впливу на Збройні сили. Це обумовлено кількома факторами. Про це заявив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов в коментарі Радіо свобода.

Він підкреслив, що Запоріжжя є дуже потужним промисловим обласним центром і вплив на місто матиме суттєві наслідки як для промисловості, так і для стійкості ЗСУ.

За його словами, сил у противника більш ніж достатньо для того, щоб реалізувати всі його задуми. Однак наразі загрози для міста немає.

"На даний момент Запоріжжя в безпеці", - наголосив він.

Військовий також додав, що все буде залежить від перебігу подій, які будуть реалізовуватися найближчим часом.

"Вже, залежно від того чим вони завершаться, ми побачимо результат. Тут питання в чому? Я знаю задум головнокомандувача в деталях. Є лише одне питання — чи зможе країна забезпечити достатній ресурс для реалізації цього задуму? Задум дуже хороший. Задум має і певне оперативне бачення, і стратегічне бачення. Ми зазвичай готуємо три плани: тобто один розвиток подій, другий розвиток подій і третій розвиток подій", - підсумував Філатов.

Наступ ворога на Запоріжжя

В ГУР МО України заявляли, що підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.

Зазначається, що дії спецпризначенців дозволили стабілізувати оборону на вигідних для українських захисників рубежах та убезпечити Запоріжжя.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський говорив, що Збройні сили України провели за останній місяць на півдні країни ряд важливих дій з оборони, зокрема було відновлено контроль над близько 400-435 квадратними кілометрами.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що російські війська просунулися в Донецькій області. Зокрема, окупанти досягли успіхів у районі селища Удачне в Покровському районі.

Також відомо, що російські окупаційні війська активізували спроби просування на півдні України та намагаються прорвати оборону вздовж узбережжя колишнього Каховського водосховища, щоб узяти під контроль Степногірськ у Запорізькій області.

