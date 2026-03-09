Ворог просунувся біля ключового міста: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Запоріжжі.

Окупанти просунулися поблизу Гуляйполя / Колаж: Главред, фото: DeepState, Генштаб

Головне:

Аналітики DeepState показали свіжі мапи бойових дій

Окупанти просунулись поблизу Гуляйполя

Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія РФ має територіальні успіхи в Запорізькій області.

Про це аналітичний проект DeepState повідомив 9 березня і опублікував свіжі мапи.

За даними аналітиків, окупанти просунулись в районі Гуляйполя. Згідно з мапою, ворог мав успіхи на південь від міста, в напрямку Залізничного. Крім того, війська РФ збільшили "сіру зону" на захід від цього населеного пункту.

"Ворог просунувся поблизу Гуляйполя", - йдеться в повідомленні.

Чому Запоріжжя є ключовою ціллю для РФ - думка військового

Командир 1-го окремого штурмового полку ЗСУ Дмитро Філатов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода заявив, що Запоріжжя є дуже потужним промисловим обласним центром і вплив на місто матиме суттєві наслідки як для промисловості, так і для стійкості ЗСУ.

Росіяни, за словами командира, планують блокувати роботу промисловості та створити незручності для держави:

"Тобто дійти до тієї ділянки місцевості, де можна буде уже спокійно діставати засобами артилерії і завдавати потужне вогневе ураження по місту. Це - стратегічний задум противника".

Філатов визнав, що сили ворога "більш ніж достатньо для того, щоб на даний момент реалізувати всі його задуми". Водночас завдяки досвідченому генералітету та командуванню українським військам вдається утримувати баланс і зберігати територію та життя.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, раніше аналітики DeepState повідомляли про успіхи ворога на Донеччині. Зокрема, окупанти досягли успіхів у районі селища Удачне в Покровському районі.

Нагадаємо, військове командування РФ вивело елітні підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти з Покровського напрямку і району Добропілля. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни. Елітні війська РФ перекинули на південну ділянку фронту. Таке рішення росіяни прийняли після того, як ЗСУ досягли успіхів на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках.

Раніше повідомлялося, що захоплення Дніпра може стати новою метою в разі нового наступу РФ. Про це заявив мер міста Борис Філатов. Він зазначив, що Дніпро наближається до лінії фронту. Він розташований в центрі країни прямо на "перехресті трьох фронтів".

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

