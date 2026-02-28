Окупанти наближаються: експерт попередив про загрозу для багатотисячного міста

Російські війська вже поступово просуваються до одного з міст Дніпропетровщини.

Ворог має плани на просування у Дніпропетровській області / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з DeepState

Що сказав Ступак:

Окупанти будуть намагатися розтягнути українську оборону

Ворог не зможе наблизитися впритул до Дніпра цього року

Існує загроза просування окупантів до Павлограда

Окупаційна армія країни-агресорки Росії цього року отримала завдання розтягнути українську оборону так, щоб Києву не вистачило людського ресурсу для закриття усієї лінії фронту.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, росіяни розраховують, що за таким сценарієм зможуть прорватися у слабкому місці оборони ЗСУ, наприклад, на Дніпропетровщині, і кинути в цей "пролом" усю свою силу.

Дивіться відео про те, де Росія завдасть основного удару у 2026 році:

Над яким містом нависла небезпека

Ступак переконаний, що цьогоріч загрози наближення російських військ впритул до Дніпра немає. Разом із тим не йде мова і про захоплення міста. Однак обстріли балістикою, крилатими ракетами та дронами будуть, поза всяким сумнівом. Також можуть бути і теракти.

"При цьому є велика загроза для Павлограда Дніпропетровської області. Російські війська рухаються у цьому напрямі та продавлюють нашу оборону. Нехай поступово, по 10-20 метрів, вони просуваються до Павлограда. Тому для Павлограда є реальна небезпека. Не зараз і не найближчі чотири місяці, але є", - пояснив експерт.

Яка головна мета наступу ЗСУ на Півдні

Главред писав, що за словами командира Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Героя України Дмитра "Перуна" Філатова, ЗСУ кілька днів тому пішли у наступ на Півдні.

Ці атакувальні дії мають кілька цілей. Одна із них – звільнення Дніпропетровської області. Друга мета, яку уже вдалося досягнути, – зупинити просування окупантів у бік Запоріжжя і відкинути їх за річку Гайчур, яка протікає з півночі на південь паралельно трасі Покровськ-Гуляйполе.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на Дніпропетровщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що угруповання Десантно-штурмових військ проводить операцію на Олександрівському напрямку. Основними завданнями, які стоять перед підрозділами угруповання, є зрив планів ворожої армії щодо наступу.

Раніше стало відомо, що з кінця січня 2026 року українські військові відновили контроль над більш ніж 300 квадратними кілометрами раніше окупованих територій на півдні України.

Нещодавно аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Сили оборони України змогли відкинути армію РФ у Дніпропетровській області.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

