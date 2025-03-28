Зосередили 70 тисяч військових: на які області України хоче наступати Путін

Військовий експерт пояснив, чому Росія може активізуватися у трьох областях.

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Путін концентрує сили для наступу / Колаж: Головред, фото: скріншот YouTube, 199-й навчальний центр ДШВ ЗСУ

Що сказав Дикий:

Російська стратегія – шукати слабкі місця та тиснути саме там.

Росія використовує 70-тисячне угруповання для тиску на фронті.

Російські війська не поділяють фронт на окремі напрямки, а намагаються просуватися там, де мають шанси на успіх. Таку думку висловив військовий експерт Євген Дикий в ефірі "Radio NV", коментуючи можливі атаки РФ у трьох областях.

"І тому для них питання, на якому напрямку наступати, не є складним та політичним. У них весь час установка – промацувати, де наші позиції ослабли, і відразу там пробувати розвивати наступ", – сказав Дикий. відео дня

Дикий пояснив, що загроза для Сумщини та Харківщини є цілком очікуваною після відступу українських військ з Курської області. Він підкреслив, що Росія свого часу зосередила на цьому напрямку 70 тисяч військових, а також від 8 до 10 тисяч північнокорейських бійців.

"Після того виникає питання – їм це 70-тисячне угрупування знову роздьоргувати на шматки та кидати на інші ділянки фронту? Чи навпаки спробувати на хвості у наших частин розвинути успіх і просувати далі. Судячи з усього, російське командування обрало саме цей шлях. І з військової точки зору тут вони мають рацію. Коли є 70-тисячне, яке разом згуртоване в боях. Немає сенсу їх розсмикувати. А є сенс саме цим угрупуванням продавити далі", – додав Дикий.

Експерт також наголосив, що питання протидії цим атакам у Сумській області залишається відкритим, проте є підстави для оптимізму.

"Думаю, зовсім скоро ми це побачимо. І деякі підстави для оптимізму я там вбачаю", – зазначив Дикий.

Ситуація на фронті - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, 27 березня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прибув у Сумську область. За його словами, українські воїни проводять оборонну операцію, щоб не допустити прориву противника вглиб території України.

За даними DeepState, на жаль, стримати РФ на Сумщині - задача із зірочкою. Однак, попри складні виклики, Сили Оборони прикладають максимальних зусиль, щоб не дати ініціативі перейти на бік противника.

Окрім цього, як розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, ЗСУ успішно контратакують на важливому напрямку. Коментуючи ситуацію на Курахівському виступі, спікер схарактеризував обстановку на цьому напрямку метафорою "скалка в печінці російських солдатів".

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Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

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