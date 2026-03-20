ЗСУ змінили тактику ударів і створюють для РФ серйозні проблеми на всіх рівнях - ISW

Кампанія ближнього бою проти російського тактичного тилу все більше послаблює як наступальні, так і оборонні можливості РФ.

https://glavred.net/front/vsu-izmenili-taktiku-udarov-i-sozdayut-dlya-rf-sereznye-problemy-na-vseh-urovnyah-isw-10750463.html Посилання скопійоване

ЗСУ змінили цілі ударів і створюють для Росії все серйозніші проблеми / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Головне з новини:

Україна вибиває російський тактичний тил дронами

ЗСУ посилюють удари по ППО РФ

Нові тактики зривають плани Росії

Українські Сили оборони на початку 2026 року перейшли до нової тактики ударів, яка суттєво ускладнює дії російської армії на всіх рівнях - від тактичного до стратегічного. Про це зазначається у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

відео дня

"Українські підрозділи безпілотників дедалі частіше надають пріоритет і успішно завдають ударів по російській артилерії, операторам безпілотників та логістичним цілям у ближньому тилу для досягнення тактичних результатів", - зазначають аналітики.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Кампанія ближнього бою: удари по артилерії та зв’язку

За даними ISW, українські оператори дронів на Лиманському напрямку переорієнтували свої удари на російську артилерію, операторів БПЛА, наземні лінії зв’язку та польові плацдарми. Це дозволяє зменшити інтенсивність російських атак і створює умови для локальних успіхів ЗСУ.

Особливо ефективними виявилися удари по російських комунікаційних антенах - вони не лише руйнують систему управління, а й деморалізують особовий склад РФ, який втрачає зв’язок на передовій.

ISW підкреслює, що така тактика поступово "розмиває" російський тактичний тил, ускладнюючи підготовку РФ до очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року.

Середні та далекі удари: тиск на російську ППО

Паралельно українські сили проводять систематичні операції на середніх і великих дистанціях. За даними OSINT-аналітиків, кількість ударів на відстані 50–250 км від лінії фронту зросла вчетверо з листопада 2025 року.

Ці удари спрямовані на:

радіолокаційні станції РФ;

пускові установки;

елементи російської системи ППО.

Україна активно застосовує власні дрони середньої дальності з радіусом дії до 250 км, частково компенсуючи обмежені можливості HIMARS, а також збільшує використання далекобійних БПЛА.

ISW зазначає, що знищення російських радарів та систем ППО відкриває шлях для подальших ударів по глибоких тилових об’єктах РФ, розширюючи можливості української кампанії.

Стратегічний ефект

Аналітики підсумовують, що нова тактика ЗСУ створює для Росії багаторівневі проблеми - від втрати артилерійської переваги до зниження ефективності ППО. Це змушує російське командування перерозподіляти ресурси та ускладнює підготовку до наступальних дій.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред