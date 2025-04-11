Ворог може посилити наступ на Сумщині і Харківщині: військовий назвав терміни

Українські військові працюють над стримуванням великого угруповання.

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Українським військовим вдається стримувати ворожі сили / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Що сказав Мусієнко:

Сили оборони відбивають ворожі атаки у Сумській та Харківській областях

У Бєлгородській області ЗСУ стримують формування противником ударного кулака

Інтенсивність боїв може зрости за кілька тижнів

Сили оборони України відбивають окупаційну армію країни-агресорки Росії, яка проводить наступальні дії у Сумській та Харківській областях. Про це в етері Еспресо розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

За його словами, угруповання, яке РФ сформувала для цього наступу вже задіяне, але українські військові зробили кілька важливих кроків, зокрема превентивних дій на території Бєлгородської області.

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Таким чином ЗСУ не допускають формування противником великого ударного кулака для наступу, який би дозволив ворогу швидко прорватися на територію України.

Стримування окупантів дуже важливе для захисту обласного центру Сумської області та недопущення створення ворогом плацдарму для подальшого просування вглиб України або для формування так званої санітарної зони.

"Загалом наразі дійсно ведуться активні бойові дії в напрямку Сумщини та Харківщини. Інтенсивність боїв у перспективі може зрости - особливо наприкінці квітня або на початку травня. Водночас вживається низка превентивних заходів, щоб не дозволити ворогу накопичити ресурси й великими силами розпочати реалізацію оперативних цілей. Отже, наступальні дії вже тривають, і Сили оборони України відбивають їх як на Сумщині, так і на Харківщині", - додав Мусієнко.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на островах Нестрига і Бугаз у дельті Дніпра для росіян склалася катастрофічна ситуація. Командування РФ утримує деяких підлеглих на островах без ротації ще з січня 2025 року. Окрім того, "на межі зриву" забезпечення окупантів.

Раніше стало відомо, що російські окупанти активізувалися в Сумській та Харківській областях. Джерела ВВС в Генштабі повідомили, що для Харкова безпосередньої загрози немає, а от Суми можуть опинитися під ударом.

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що армія ЗС РФ окупувала населений пункт Олександропіль у Донецькій області. Також загарбники просунулися біля двох населених пунктів.

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Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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