РФ піде влітку в наступ: лейтенант ЗСУ назвав напрямки, які під загрозою

Військовий вважає безперспективним ймовірний наступ на Запоріжжя.

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На яких напрямках РФ піде в наступ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Про що говорить лейтенант ЗСУ:

Росіяни підуть у наступ влітку

Найактивніші бої можуть бути на двох напрямках

Російські окупанти влітку підуть у новий наступ. Вони можуть тиснути на Сіверському або Костянтинівському напрямках. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

При цьому він переконаний, запорізькі степи та Покровсько-Мирноградська агломерація є складними і безперспективними напрямками для просування та успіху. Там вирівняна лінія фронту та складна місцевість.

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На Сіверському напрямку противник вже просунувся у бік Тернів, що ускладнило становище українських захисників у Серебрянському лісі. Просування окупантів у з Ямполівки можуть призвести до виходу ворога до річки Сіверський Донець, "але там поки ще не так все погано".

"Також росіяни оволоділи панівними висотами біля Білогорівки і намагалися проскакувати далі в Григорівку, але поки також марно. Цілком можливо, що прориватимуться вони з півдня в районі Виїмки, але там їм не фартить", - сказав "Алекс".

Ситуація на фронті / фото: DeepState

Важким залишається і Костянтинівський напрямок.

"Ворог намагається рандомними групами пролітати на Констаху (Костянтинівку - ред.) та стараються обходити ділянки відповідальності Азову, бо там їм також не фартить. Загалом не дурні люди і по картах зрозуміють можливі варіанти подій", - додав він.

Ситуація на фронті / фото: DeepState

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні немає підстав для паніки через заяви про "наступ на Суми та Харків". Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, ситуація на північному відрізку фронту залишається стабільною й не зазнала суттєвих змін.

Тим часом Сили оборони України здійснили наступ на територію Бєлгородської області Росії. Військовий аналітик Олексій Гетьман наголосив, що ця операція спрямована на формування санітарної зони вздовж кордону.

Крім того, українським підрозділам вдалося повернути контроль над раніше втраченими позиціями на Донеччині. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

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