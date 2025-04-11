Наступ вже почався: РФ хоче оточити великий обласний центр

Українське командування перекидає додаткові резерви на "гарячий" напрямок, щоб стримати противника.

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Росіяни проводять наступальні дії / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

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РФ хоче створити оточення чи напівоточення Сум

ЗСУ перекидають резерви на Сумщину, щоб стримати ворога

У росіян вистачить сил лише на обмежене просування вглиб Сумської області

Російські окупанти активізувалися в Сумській та Харківській областях. Відтак, президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявили про початок нового російського наступу у цих регіонах. Для Харкова безпосередньої загрози немає, а от Суми можуть опинитися під ударом. Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела в Генштабі.

Журналісти нагадують, що з кінця лютого армія Путіна, розвиваючи наступ на Курщині, змогли перейти лінію державного кордону і зав'язати бої в селах Сумської області. Наразі бойові дії ведуться в районі сіл Басівка, Новеньке, Журавка, Веселівка. Максимальна глибина вклинення російської армії по фронту складає до 7 км, а ширина – 25 км.

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За інформацією BBC, командування ЗСУ перекидає додаткові резерви на цей напрямок, щоб стримати ворога.

У матеріалі йдеться, що головний задум Кремля - створити буферну зону на Сумщині та загрожувати обласному центру.

"Одна з цілей – це створити оточення чи напівоточення Сум", – заявив співбесідник.

Щоб зірвати ворожі плани, ЗСУ все ще утримують залишки плацдарму на Курщині в районі сіл Олешня та Горналь. Крім того, українські захисники почали 18 березня обмежену операцію на стику Бєлгородської і Курської областей.

Водночас оглядач групи "Інформаційний спротив", полковник запасу ЗСУ Костянтин Машовець вважає, що наявних у Росії сил у Курській області вистачить хіба що на обмежене просування вглиб Сумської області — до 10 км — і шириною не більше 30 км по фронту для створення буферної зони.

"Однак його здатність прорвати підготовлену оборону Збройних сил України (навіть перший її рубіж) на цьому напрямку в оперативно-тактичній глибині, а тим більше просунутися до міста Суми, особисто для мене викликає на даний момент досить скептичну оцінку", – наголошує експерт.

Що стосується російського наступу на Харківщині, то тут не йдеться про загрозу безпосередньо обласному центру, йдеться у матеріалі BBC.

Наступ російських окупантів - новини за темою

Окупаційна армія країни-агресора РФ фактично почала наступ на Сумську та Харківську області, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За словами головкому ЗСУ, спостерігається збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій росіян на всіх основних напрямках.

Пізніше голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що російські окупаційні війська активізувалися в напрямку Сумської та Харківської областей. Однак про наступ безпосередньо на Суми та Харків зараз зарано говорити.

Нещодавно Главред з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія писав, що в Україні нема приводів для страху та істерик на фоні "наступу на Суми та Харків". Ситуація на північній ділянці фронту не змінилась.

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