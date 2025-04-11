Ситуація катастрофічна: росіяни 'застрягли' на островах у дельті Дніпра

Ключові тези:
- У росіян критична ситуація на островах Нестрига і Бугаз
- Забезпечення окупантів "на межі зриву"
- Окупантам також не вистачає припасів
На островах Нестрига і Бугаз у дельті Дніпра для росіян склалася катастрофічна ситуація. Про це повідомляє партизанський рух Атеш.
Зазначається, що командування РФ утримує деяких підлеглих на островах без ротації ще з січня 2025 року. Окрім того, "на межі зриву" забезпечення окупантів.
За словами партизанів, припаси туди доставляють за допомогою дронів, проте в недостатній кількості. Евакуація поранених проводиться на гумових човнах, а медичних засобів "у багатьох випадках просто немає".
"Через вогкість і антисанітарію фіксують масові випадки грибка, гнійних запалень, шкірних інфекцій і навіть обморожень. Моральний стан бійців – критичний", - йдеться в повідомленні Атеш.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики DeepState повідомили, що окупанти просунулися біля Новобахмутівки та вглиб українських позицій у селі Успенівка, розташованому неподалік адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.
Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що російські окупанти влітку підуть у новий наступ. Вони можуть тиснути на Сіверському або Костянтинівському напрямках.
Водночас, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський заявив, що для Сил оборони України дуже важливо утримати Лиман Донецької області, який ворог намагається обійти й окупувати.
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Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
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