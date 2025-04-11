РФ захопила Олександропіль і просунулася на кордоні з Дніпропетровщиною - DeepState

Коротко:
- Російські військові окупували Олександропіль
- ЗС РФ просунулися біля Новобахмутівки та в Успенівці
Армія ЗС РФ окупувала населений пункт Олександропіль у Донецькій області. Також загарбники просунулися біля двох населених пунктів.
Як повідомляє DeepState, окупанти просунулися біля Новобахмутівки та вглиб українських позицій у селі Успенівка, розташованому неподалік адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.
"Ворог окупував Олександропіль, а також просунувся біля Новобахмутівки та в Успенівці", - йдеться в повідомленні аналітиків.
Зазначимо, Олександропіль - селище в Покровському районі Донецької області України. Населення за переписом 2001 року становило 388 осіб.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, окупаційна армія країни-агресора Росії, ймовірно, зробить спроби обійти з флангів і оточити Лиман в Донецькій області.
9 квітня стало відомо, що підрозділам Сил оборони України вдалося відновити раніше втрачені позиції в Донецькій області.
7 квітня аналітики DeepState повідомили, що російська окупаційна армія просунулася у трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.
Інститут вивчення війни писав, що з осені 2024 року темпи російського наступу в Україні стабільно знижуються. За березень ЗС РФ просунулися лише на 143 квадратних кілометри, що є найнижчим показником за останні п'ять місяців.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
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