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РФ захопила Олександропіль і просунулася на кордоні з Дніпропетровщиною - DeepState

Анна Ярославська
11 квітня 2025, 07:38оновлено 11 квітня, 08:32
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У ЗС РФ є успіхи біля Новобахмутівки та в Успенівці.
ВДУ, карта DeepState
В окупантів є просування на фронті / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Коротко:

  • Російські військові окупували Олександропіль
  • ЗС РФ просунулися біля Новобахмутівки та в Успенівці

Армія ЗС РФ окупувала населений пункт Олександропіль у Донецькій області. Також загарбники просунулися біля двох населених пунктів.

Як повідомляє DeepState, окупанти просунулися біля Новобахмутівки та вглиб українських позицій у селі Успенівка, розташованому неподалік адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

відео дня

"Ворог окупував Олександропіль, а також просунувся біля Новобахмутівки та в Успенівці", - йдеться в повідомленні аналітиків.

Олександропіль і Новобахутівка на карті
Олександропіль і Новобахмутівка на карті / deepstatemap
Успенівка на карті
Успенівка на карті / deepstatemap

Зазначимо, Олександропіль - селище в Покровському районі Донецької області України. Населення за переписом 2001 року становило 388 осіб.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, окупаційна армія країни-агресора Росії, ймовірно, зробить спроби обійти з флангів і оточити Лиман в Донецькій області.

9 квітня стало відомо, що підрозділам Сил оборони України вдалося відновити раніше втрачені позиції в Донецькій області.

7 квітня аналітики DeepState повідомили, що російська окупаційна армія просунулася у трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Інститут вивчення війни писав, що з осені 2024 року темпи російського наступу в Україні стабільно знижуються. За березень ЗС РФ просунулися лише на 143 квадратних кілометри, що є найнижчим показником за останні п'ять місяців.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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