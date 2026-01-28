Рус
Уражено склад дронів та нафтобазу: Сили оборони прицільно вдарили по ворогу

Анна Косик
28 січня 2026, 12:49
ЗСУ знизили наступальні можливості росіян.
Последствия ударов по объектам РФ
Генштаб відзвітував про ураження об'єктів РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/exilenova_plus

Що повідомили в Генштабі:

  • На Донеччині уражено пункт управління БпЛА противника
  • Сили оборони вдарили по нафтобазі у Воронезькій області
  • На Луганщині під удар ЗСУ потрапив склад боєприпасів РФ

Сили оборони України у ніч на 28 січня завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора Росії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Удари по об'єктах РФ були нанесені в рамках заходів зі зниження наступальних можливостей окупантів.

Що відомо про наслідки ударів

На тимчасово окупованій території Донецької області уражено зосередження живої сили і пункт управління БпЛА противника у районі Великої Новосілки, а також зосередження живої сили противника в районах Шахового та Григоріївки.

Також підрозділи Сили оборони України завдавали ударів по нафтобазі "Хо**льська" у Воронезькій області РФ. Наразі підтверджено займання нафтопродуктів - там спостерігається густий дим. Результати уточнюються.

"Серед іншого уражено склад боєприпасів противника у районі Нижньої Дуванки на ТОТ Луганської області; зосередження живої сили ворога в районі н.п. Гуляйполе (ТОТ Запорізької області) та пункт управління батальйону у районі Березового (ТОТ Дніпропетровської області)", - йдеться у повідомленні.

Генштаб додав, що зафіксовано і влучання у зосередження живої сили противника в населеному пункті Колотилівка Бєлгородської області РФ. Втрати окупантів уточнюються.

Крім цього уточнено результати нещодавнього ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї РФ - підтверджено пожежу на площі близько 6 200 м² та пошкодження трьох резервуарів.

Яка мета ударів Сил оборони по об'єктах в РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, основна мета ЗСУ на найближчі місяці полягає в тому, щоб забезпечити блекаут європейської частини Росії, особливо Москві.

Він зауважив, що щодо здатності України влаштувати такий блекаут звучать різні думки. Але якщо дивитися на наслідки обстрілів Україною російських об'єктів електроенергетики, то стає зрозуміло, що Сили оборони ціляться саме по системах енергетики і розподілу навколо Москви і Московської області.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що внаслідок атаки ударними дронами на нафтобазу "Осколнефтеснаб" у Бєлгородській області РФ, один резервуар повністю знищено, ще шість резервуарів типу РВС-1000 зазнали пошкоджень.

Раніше під ураження потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Нещодавно також ВМС ЗСУ завдали удару по заводу "Атлант Аеро" в російському Таганрозі. На цьому підприємстві виготовляли безпілотники "Молнія", а також компоненти для БпЛА "Оріон".

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

