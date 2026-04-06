ЗСУ зірвали плани росіян на Донеччині, позиції ворога послаблюються – ISW

Марія Николишин
6 квітня 2026, 08:56
Великі втрати також змусили росіян знизити інтенсивність бойових дій.
ЗСУ зірвали плани росіян на Донеччині, позиції ворога послаблюються – ISW
ЗСУ зірвали плани росіян / колаж: Главред, фото: 38-а окрема бригада морської піхоти, facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключові тези:

  • Контратаки ЗСУ зірвали плани окупантів на Донеччині
  • Росіяни змушені перекидати значні сили на Олександрівський та Гуляйпільський напрямки
  • Перекидання сил послаблює позиції ворога

Країна-агресор Росія під час весняно-літньої кампанії хотіла наступати на "пояс фортець" у Донецькій області, але контратаки ЗСУ зірвали плани окупантів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що активні дії Сил оборони на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках перешкодили планам росіян на Донеччині.

Зокрема, українські контратаки змусили ворога перекинути із району Добропілля та Покровська на Олександрівський та Гуляйпільський напрямки значні сили 120-ї дивізії морської піхоти, 40-ї бригади морської піхоти, 55-ї дивізії морської піхоти та підрозділи 68-го армійського корпусу.

Військовий оглядач Костянтин Машовець зауважив, що великі втрати російських військ під час боїв за Покровськ і в районі Добропілля змусили угруповання "Центр" знизити інтенсивність дій.

Аналітики додають, що тепер додаткове перекидання сил ще більше послаблює російські позиції на цьому напрямку.

"Російське командування постало перед непростим вибором. Воно має вирішити, чи відбивати українські контратаки на південних напрямках чи перекидати резерви для наступу на "пояс фортець" на Донеччині", - йдеться у звіті.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, в Третьому армійському корпусі заявили, що російські окупанти не захопили всю Луганську область. Зараз бригада утримує останні рубежі області.

Керівник Центру безпеки та співпраці Сергій Кузан говорив, що російські окупанти відпрацьовують на тимчасово окупованих територіях навички переміщення через газові труби, плануючи наступ на Оріхівському напрямку.

Також відомо, що у Покровській агломерації основні зусилля країни-агресора Росії спрямовані на просуванні у районах Гришиного та в напрямку Родинського.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Дизель подорожчав до історичного максимуму: які ціни на АЗС 6 квітня

Дизель подорожчав до історичного максимуму: які ціни на АЗС 6 квітня

РФ знайшла заміну Starlink: ЗСУ вперше знищили секретний супутниковий термінал РФ

РФ знайшла заміну Starlink: ЗСУ вперше знищили секретний супутниковий термінал РФ

РФ атакувала багатоповерхівку в Одесі: під завалами можуть бути люди

РФ атакувала багатоповерхівку в Одесі: під завалами можуть бути люди

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Китайський гороскоп на сьогодні, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на сьогодні, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

Останні новини

10:01

Леся Нікітюк з'явилася з фінгалом: "У мене ж дитина"

09:51

Дизель подорожчав до історичного максимуму: які ціни на АЗС 6 квітня

08:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 квітня (оновлюється)

08:56

ЗСУ зірвали плани росіян на Донеччині, позиції ворога послаблюються – ISW

08:42

РФ знайшла заміну Starlink: ЗСУ вперше знищили секретний супутниковий термінал РФ

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
08:29

Момент істини в Ірані настане скоро: Климовський дав прогнозПогляд

08:29

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:00

Дрони завітали у Новоросійськ: горить важливий нафтовий термінал, деталі

06:28

РФ атакувала багатоповерхівку в Одесі: під завалами можуть бути людиФото

Реклама
04:55

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

03:15

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

02:58

Стала власною тінню: Анджеліна Джолі злякала зовнішнім виглядом

02:14

Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТПВідео

01:22

Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

05 квітня, неділя
23:57

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:26

"У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

23:05

На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

23:05

Важливо не прогавити момент: коли обробляти кісточкові дерева від моніліозаВідео

Реклама
22:08

Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

21:28

Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

20:24

США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

19:35

"Попала на гачок": Нікітюк зробила заяву про сина

19:27

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:10

Росія рухається до моделі "чебурнета": Денисенко розкрив задум ПутінаПогляд

18:59

"Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

18:37

Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

18:27

Секрет зберігання рису та гречки: що покласти всередину, щоб не було комахВідео

18:10

Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

17:27

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

17:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

17:23

Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

17:22

Які квіти нести на могилу: помилка при виборі може мати значення

17:10

Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

16:47

Чого не можна робити у свято 6 квітня: важливі прикмети

16:45

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

16:33

Забудьте про гіркі огірки: експерт назвав просте правило для солодкого врожаюВідео

16:29

Як назавжди позбутися голубів на балконі: дієва стратегія замість щотижневого прибирання

Реклама
16:17

Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

15:21

Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

15:06

"Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

15:01

Що приховує українська земля - найважливіші знахідки археологів

14:45

Кому 6 квітня слід молитися за зміцнення здоров’я: яке церковне свято

14:22

Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольникуВідео

13:57

Підживлення полуниці навесні: помилка, що зменшує врожай

13:47

"Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

12:49

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

