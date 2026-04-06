ЗСУ зірвали плани росіян на Донеччині, позиції ворога послаблюються – ISW

Великі втрати також змусили росіян знизити інтенсивність бойових дій.

ЗСУ зірвали плани росіян

Ключові тези:

Контратаки ЗСУ зірвали плани окупантів на Донеччині

Росіяни змушені перекидати значні сили на Олександрівський та Гуляйпільський напрямки

Перекидання сил послаблює позиції ворога

Країна-агресор Росія під час весняно-літньої кампанії хотіла наступати на "пояс фортець" у Донецькій області, але контратаки ЗСУ зірвали плани окупантів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що активні дії Сил оборони на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках перешкодили планам росіян на Донеччині.

Зокрема, українські контратаки змусили ворога перекинути із району Добропілля та Покровська на Олександрівський та Гуляйпільський напрямки значні сили 120-ї дивізії морської піхоти, 40-ї бригади морської піхоти, 55-ї дивізії морської піхоти та підрозділи 68-го армійського корпусу.

Військовий оглядач Костянтин Машовець зауважив, що великі втрати російських військ під час боїв за Покровськ і в районі Добропілля змусили угруповання "Центр" знизити інтенсивність дій.

Аналітики додають, що тепер додаткове перекидання сил ще більше послаблює російські позиції на цьому напрямку.

"Російське командування постало перед непростим вибором. Воно має вирішити, чи відбивати українські контратаки на південних напрямках чи перекидати резерви для наступу на "пояс фортець" на Донеччині", - йдеться у звіті.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

