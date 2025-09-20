Українські військові вже зачищають центр міста: де ЗСУ мають хороші успіхи

Президент зазначив, що реальна ситуація на фронті суттєво відрізняється від того, що російські військові доповідають керівництву.

ЗСУ мають певні успіхи на фронті / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Головне з заяв Зеленського:

Російських військових, які прорвалися до центру Куп'янська, буде знищено

Істинна ситуація суттєво відрізняється від того, що військові РФ показують на своїх мапах

На Сумщині є результати, а головні наступи росіян зосереджені на Добропіллі та Покровську

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що російські військові, яким вдалося пробратися в центр Куп’янська на Харківщині, будуть ліквідовані. Окрім цього, також і на Сумському напрямку тривають успішні українські дії, про це глава держави заявив під час зустрічі з журналістами.

Ситуація поблизу Куп’янська

Він наголосив, що поблизу Куп’янська діють достатні українські сили, які ведуть "жорсткі дії" проти ворога. За словами Зеленського, угруповання сформоване з боєздатних підрозділів, які активно нищать противника, зосередженого в районі міста.

"В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені", — підкреслив президент.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Що відбувається на Донбасі

Також він звернув увагу на те, що дані, які російське командування подає щодо ситуації на Донбасі, відрізняються від реальності. На прикладі Добропільського напрямку Зеленський зазначив, що карти ворога не відповідають дійсному розташуванню українських військ.

"Вчора, під час доповіді про нашу операцію (ред. Добропільський напрямок), я бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив "руські" мапи. Так от їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у "рускіх" на картах все навпаки", - сказав він.

Зеленський наголосив, що це свідчить про викривлення інформації у звітах середньої ланки в російській армії.

Яка ситуація на фронті

На завершення президент розповів про ситуацію на різних ділянках фронту:

"Сумський напрямок. Тривають наші активні дії, постійно є результати. Новопавлівський напрямок на сьогодні без особливостей. На Запорізькому напрямку – те, що ми і говорили. Ми вважали, що два головних російські наступи – це Добропілля-Покровськ та Запоріжжя. Але так як у них не вистачає сил, вони все перекидають на Покровськ, Добропілля, щоб показати успіх".

Останнім часом російська армія, як зазначав Главред, намагається просунутися до обласного центру. Для цього окупанти активно використовують авіацію та важку артилерію, повністю руйнуючи українські позиції та населені пункти.

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" розповів, що біля Куп'янська російські військові намагалися непомітно проникнути в місто через газопровід. Українські сили оборони завдали повторного удару по цьому об'єкту.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що заява Путіна про 700 тисяч військових на фронті є частиною його стратегії. Таким чином він намагається показати свою чисельну перевагу над ЗСУ.

Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

