Оточення великого міста: в ЗСУ попередили про небезпеку на Донеччині

Окупанти мріють про захоплення Лиману, але відмовились від лобових атак міста.

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Для оточення Лиману ворогу потрібно подолати великий шлях / Колаж: Главред, фото ОК "Захід", Міноборони РФ

Що сказав Ящишин:

Ворог, ймовірно, намагатиметься обійти Лиман з флангів

Окупанти тиснуть на українські позиції

Противник застосовує тактику малих груп

Окупаційна армія країни-агресорки Росії, ймовірно, здійснить спроби обійти з флангів та оточити Лиман, що у Донецькій області. Про це в етері Еспресо розповів речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин.

За його словами, місто та увесь Лиманський напрямок дуже важливі для ворога. Противник хоч і відмовився від лобових атак, але все ще намагається пробитися на українські позиції.

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"Швидше за все вони будуть намагатись обійти наші позиції з флангів й спробувати оточити місто Лиман. Для цього їм потрібно подолати досить великий шлях", - припустив військовослужбовець.

Відомо, що для штурмів на Лиманському напрямку окупанти зосередили велику кількість сил та засобів, щоб постійно підтримувати високу інтенсивність атак.

Лиман / Інфографіка: Главред

"Зараз ворог атакує на північніше від зони відповідальності нашої бригади. Втім. ми сподіваємось, що наші підрозділи зможуть витримати ворожий натиск й відбити всі атаки противника. Ми активно працюємо разом із суміжними бригадами. Зараз не йдеться про якісь серйозні штурмові дії з боку ворога, але такі атаки постійні. Зокрема, ворог атакує малими групами", - додав Ящишин.

Ситуація на Лиманському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що речник УДА Братчук нещодавно повідомив, що на Лиманському напрямку російська піхота, яку відправляють на штурмові дії, не дає результату, а лише намагається вижити на полі бою. Ба більше - деякі підрозділи командуванню РФ довелося вивести з фронту.

Раніше стало відомо, що на Лиманському напрямку Сили оборони України збили експериментальний російський БПЛА-розвідник "Мерлін-ВР", вартість якого перевищує $300 тис. за одиницю.

Напередодні військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що найгарячішим може стати Лиманський напрямок, і ворог уже готує поповнення і накопичує резерви.

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Що відомо про 63-тю окрему механізовану бригаду (63 ОМБр)? 63-тя окрема механізована бригада (63 ОМБр) — з'єднання механізованих військ сухопутних військ Збройних Сил України, пише Вікіпедія. Створена після початку російсько-української війни 2014 року як кадрована військова частина Корпусу резерву. Після російського вторгнення 2022 року відмобілізована. Влітку воювала в Миколаївській області, брала участь у Херсонському контрнаступі. Взимку воювала у Бахмуті. З 2024 року тримала оборону на Лиманському напрямку у Серебрянському лісі.

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