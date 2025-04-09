Оточення великого міста: в ЗСУ попередили про небезпеку на Донеччині

Що сказав Ящишин:
- Ворог, ймовірно, намагатиметься обійти Лиман з флангів
- Окупанти тиснуть на українські позиції
- Противник застосовує тактику малих груп
Окупаційна армія країни-агресорки Росії, ймовірно, здійснить спроби обійти з флангів та оточити Лиман, що у Донецькій області. Про це в етері Еспресо розповів речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин.
За його словами, місто та увесь Лиманський напрямок дуже важливі для ворога. Противник хоч і відмовився від лобових атак, але все ще намагається пробитися на українські позиції.
"Швидше за все вони будуть намагатись обійти наші позиції з флангів й спробувати оточити місто Лиман. Для цього їм потрібно подолати досить великий шлях", - припустив військовослужбовець.
Відомо, що для штурмів на Лиманському напрямку окупанти зосередили велику кількість сил та засобів, щоб постійно підтримувати високу інтенсивність атак.
"Зараз ворог атакує на північніше від зони відповідальності нашої бригади. Втім. ми сподіваємось, що наші підрозділи зможуть витримати ворожий натиск й відбити всі атаки противника. Ми активно працюємо разом із суміжними бригадами. Зараз не йдеться про якісь серйозні штурмові дії з боку ворога, але такі атаки постійні. Зокрема, ворог атакує малими групами", - додав Ящишин.
Ситуація на Лиманському напрямку - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що речник УДА Братчук нещодавно повідомив, що на Лиманському напрямку російська піхота, яку відправляють на штурмові дії, не дає результату, а лише намагається вижити на полі бою. Ба більше - деякі підрозділи командуванню РФ довелося вивести з фронту.
Раніше стало відомо, що на Лиманському напрямку Сили оборони України збили експериментальний російський БПЛА-розвідник "Мерлін-ВР", вартість якого перевищує $300 тис. за одиницю.
Напередодні військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що найгарячішим може стати Лиманський напрямок, і ворог уже готує поповнення і накопичує резерви.
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Що відомо про 63-тю окрему механізовану бригаду (63 ОМБр)?
63-тя окрема механізована бригада (63 ОМБр) — з'єднання механізованих військ сухопутних військ Збройних Сил України, пише Вікіпедія.
Створена після початку російсько-української війни 2014 року як кадрована військова частина Корпусу резерву. Після російського вторгнення 2022 року відмобілізована. Влітку воювала в Миколаївській області, брала участь у Херсонському контрнаступі. Взимку воювала у Бахмуті. З 2024 року тримала оборону на Лиманському напрямку у Серебрянському лісі.
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