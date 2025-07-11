Чи зможуть росіяни захопити лівобережжя України до 2026 року - несподіваний прогноз

Чи зможуть росіяни захопити лівобережжя України / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Про що сказав Світан:

Армія РФ може просунутись до Польщі, якщо їй не протидіяти

Україна має використовувати наявні ресурси для фронту

Є достатній потенціал для протиставлення армії Росії

Можливе просування російських військ аж до Польщі стане реальністю лише за відсутності належної протидії. Проте, на його переконання, Україна має достатньо ресурсів, щоб не допустити реалізації таких планів. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан під час чату на Главреді, відповідаючи на запитання щодо того, чи можуть російські окупаційні війська просунутися до Дніпра та захопити всю лівобережну частину України до кінця 2026 року.

Світан переконаний, що Росія не зможе окупувати лівобережну Україну, якщо Україна ефективно використовуватиме наявні ресурси. Для цього необхідно залучити додаткові сили, зокрема правоохоронців, а також наростити виробництво дронів, ракет і авіаційної техніки.

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Він наголосив, що у разі реалізації цих заходів ворог не матиме шансів на просування. Якщо ж цього не зробити, існує ризик втрати територій. Наразі жодних ознак здачі лівобережжя не спостерігається, а дії українського керівництва спрямовані на стримування противника і збереження нинішніх позицій.

"Якщо ми посилимо фронт силовиками, то, в принципі, ми можемо в малих контратаках тактичного рівня відбити раніше втрачені позиції і вирівняти фронт на деяких напрямках. Зараз у нас достатньо потенціалу, щоб протистояти російським військам в їх нинішній конфігурації", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, для яких українських міст наступ РФ у серпні-вересні становить найбільшу загрозу, а також коли ЗСУ можуть почати операцію в Брянській області:

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Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Харківському напрямку російські війська посилили наступальні дії поблизу села Мілове, де перетнули державний кордон на новій ділянці. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин.

Також підвищену активність окупантів фіксують поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Ворог намагається прорвати українську оборону, однак українські військові з 110-ї окремої механізованої бригади успішно знищують ворожі штурмові групи ще до підходу до позицій. Про це повідомив військовослужбовець Сергій Волков.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що українські Сили оборони відновили позиції та утримують контроль на територіях у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей Росії.є

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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