Убив товариша та їв два тижні: у ГУР опублікували докази канібалізму в ЗС РФ

Коротко:
- Випадок канібалізму зафіксовано в 68-й мотострілецькій дивізії ЗС РФ
- Окупант зник безвісти, але виявилося, що його з'їв колега
Російський окупант вважався зниклим безвісти. Але насправді його вбив і з'їв товариш. Про це свідчить радіоперехоплення, опубліковане Головним управлінням розвідки України.
"У черговій перехопленій українськими розвідниками розмові - справжній хорор-детектив. Військовослужбовець окупаційної армії, якого вважали зниклим, з'їв "побратим", - ідеться в повідомленні.
У перехопленні можна почути розповідь командира одного з підрозділів окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.
За його словами, російський загарбник із позивним "Брелок" з'їв іншого окупанта, у якого був позивний "Фома". Останнього вважали зниклим, але насправді він нікуди не тікав.
"Брелок" його завалив, а потім їв два тижні", - говорить чоловічий голос на записі.
Пізніше і самого "Брелка" знайшли мертвим.
"Кажуть, 200 (загиблий, - ред.) був. Ну, він з'їв напарника, тож це так, для роздумів", - зазначив окупант.
"Брелок" і "Фома" проходили службу у складі 52-го окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. Підрозділ воює на Куп'янському напрямку в районі селищ Західне і Лиман Перший.
"Канібалізм - черговий доказ глибокого морального і психологічного занепаду російських окупаційних військ, які залишилися без базової поваги до людського життя - навіть власного", - підкреслили в ГУР МО.
Як писав Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що військове планування завжди виходить із найгірших варіантів. Таким чином, Україна повинна виходити з того, що ресурси Росії не обмежені.
"Для наступу у Росії людський ресурс є. Для повільного і в'язкого наступу", - вважає аналітик.
У РФ заявили про формування нової 71-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ на базі 200-ї окремої мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу "Ленінградського військового округу", яка раніше входила до складу Північного флоту і мала статус "арктичної". Цей факт може також свідчити і про наростаючу загрозу для країн Балтії, вважають у Defense Express.
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